80万花的糟心 奔驰GLE320行驶1000公里爆缸

3月，消费者权益保护月，是一年中买家最安心卖家最小心的月份。但是北京的刘先生却碰上了个糟心事，他花费80余万元购买的奔驰GLE320 SUV仅仅行驶了1000公里就出现了“爆缸”问题。

今年2月10日，刘先生在利星行平治（北京）汽车有限公司购买奔驰GLE320车辆一台。谁曾想在3月8日正常行驶时，车辆突然出现了呲呲的声响，此时GLE320仪表盘并未有任何故障提示。

刘先生马上停车检查，并拨打了奔驰公司的售后维修电话说明情况，奔驰售后给出的意见是需要到4S店检查。刘先生就近在北京博瑞祥驰汽车销售服务公司上架检查，并发现该车发动机的缸体有机油泄漏情况。



刘先生车辆漏油情况

此后，刘先生跟利星行平治（北京）汽车有限公司进行了多次交涉，希望4S店能够进行新车更换，但是遭到了售后的拒绝，利星行方面只答应更换发动机总成不同意换车。

刘先生表示，“该车是德国原装进口，并非在国内组装，对于一辆售价80余万的车（出现这种情况）从情理和情感来说都难以接受。”

目前，刘先生已经向北京市消费者协会提出了申诉。

奔驰“爆缸”并非个案

2018年3月，根据“中国新闻社旗下新媒——中新经纬”爆料，洛阳市消协已经开始对奔驰进行公开约谈，原因就是前段时间一直在说的“爆缸门”！



奔驰被约谈（图片来自中新经纬）



奔驰深陷“爆缸门”（图片来自东方网）

希望奔驰官方能够在消协和相关部门的监管下，妥善保障“爆缸门”事件中受损的消费者的权益，为消费者创建一个安心的出行环境。

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