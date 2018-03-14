著名物理学家史蒂芬·霍金去世：享年76岁

【中关村在线新闻资讯】3月13日消息，据英国BBC报道，著名物理学家史蒂芬·霍金今日去世，享年76岁。



著名物理学家史蒂芬·霍金去世（图片来自新浪）

霍金教授的子女露西、罗伯特和蒂姆在一份声明中表示：“我们深爱的父亲已于今日辞世，我们为此感到极度伤心。他是一名伟大的科学家，一个卓越的人，他的工作成功将会在未来许多年继续存在下去。他的勇气和坚持以及他的天才与幽默鼓舞了来自世界各地的人。

史蒂芬·威廉·霍金（Stephen William Hawking），1942年1月8日出生于英国牛津，英国剑桥大学著名物理学家，现代最伟大的物理学家之一、20世纪享有国际盛誉的伟人之一，著有《时间简史》等书。

1979至2009年任卢卡斯数学教授，主要研究领域是宇宙论和黑洞，证明了广义相对论的奇性定理和黑洞面积定理，提出了黑洞蒸发理论和无边界的霍金宇宙模型，在统一20世纪物理学的两大基础理论——爱因斯坦创立的相对论和普朗克创立的量子力学方面走出了重要一步。

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