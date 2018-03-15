为什么还有人要往电子书阅读器市场里跳？

“你的Kindle有多久没开机用过了？”

在不少人看来，电子书阅读器就像是一个夕阳产业早已是昨日黄花，然而有意思的是，从去年开始到今年年初，国内的电子书阅读器市场突然像复苏了一般扎堆推出产品。这究竟是第二春还是回光返照呢？

2017年3月海尔推出教育电纸书TOPSIR，同年4月京东推出JDRead Venus，6月当当发布新款Light阅读器，两天后掌阅发布第三代iReader Light，12月QQ阅读器上市，今年3月亚马逊发售金色版Kindle Oasis。

这接二连三的动作总让人觉得电子书阅读器依然有利可图，勾引着“新玩家”跳进这个大坑的冲动。果真如此吗？



Kindle

首先需要明确的是，电子书阅读器确实是目前最好的电子书阅读方式，它所提供的护眼功能、沉浸式的阅读体验、超长续航等都是其他媒介无法比拟的。

但是，根据易观发布的《电子书阅读器市场专题分析2017》数据显示，我国数字阅读方式中仅有7.8%为电子书阅读器，绝大部分都是手机阅读。也就是说用电子书阅读器阅读电子书其实是一种非常小众的行为。

按照2017年中期的数据，中国数字阅读市场规模达到120亿元来算，其中只有不到10%与电子书阅读器有关，这个市场的盘子有多小基本上是可以想见的。

其主要原因还是深度阅读在国内的情形不容乐观，就目前的电子书阅读器设计来看，更多还是在解决深度阅读的痛点，而轻度阅读用户往往也不在意阅读媒介，手边的手机就能胜任。

从这一方面来看，电子书阅读器市场基本无利可图。那么为什么还会有这么多厂商往这个坑里跳呢？笔者认为主要是两个方面的考量。

其一，通过电子书阅读器巩固自身电子书平台的市场地位。我们可以看到目前市面上积极推动电子书阅读器的厂商最早都是做内容的，比如掌阅、QQ阅读、亚马逊书城、当当等，对他们来说，电子书阅读器的存在意义远大于实用意义。

这话怎么说？我们会发现，除了亚马逊的情况稍微好点之外，其他的阅读平台通过手机获取用户的要远远多于通过自家阅读器，甚至通过阅读器获取的平台用户可以忽略不计。也就是说有没有阅读器对这些阅读平台影响都不大，此为实用意义不大。



有没有阅读器对阅读平台影响并不大

但是又不能没有，原因是从阅读平台到支付环节到阅读器再到阅读平台是一个完整的消费闭环，闭环一旦有了缺口就容易被竞争对手渗透和分流。比如对从阅读器接触阅读平台的用户来说，谁家没有阅读器，就等于不存在阅读平台，这是个入口。此为存在意义很大。

其二，现在发力电子书阅读器是在看向未来的教育市场，海尔就是看中了这一点。“无纸化”是未来的必然趋势，教育领域也一样如此，这个市场可就不容小觑了。

其实在无纸化教育市场，平板电脑和手机一直是冲得最前的，但是效果一直都不太明显，尤其是想要进入全日制学校的阻力很大，家长们对这类电子设备有着很高的戒心。其原因也很简单，平板电脑和手机伤眼、容易分散注意力、干扰学习因素多，这些都是“原罪”。

事情往往就是这么有意思，在大众市场里阅读器不是必须的，“有手机就够了”；但是在细分的教育市场，电子书阅读器反而是家长们更容易接受的产品，手机平板反而成了不受欢迎的。

相较于手机平板的那些负面影响，阅读器的设计理念更适合教育场景，电子墨水屏不伤眼、专注阅读功能、成本更低这些都是优势。而且随着不断迭代，现在的阅读器已经支持原笔迹手写、答题、打分等智能应用，技术上的障碍也在扫清。

目前来看，这个市场尚没有没开发，所以几乎所有电子书阅读器都有机会抢占先机，如果能够拿下未来的电子化教材教辅市场，那么势必又会是一片天地。只是过程中难度也不会小，毕竟这等于和新华书店抢饭碗。当然也不排除新华书店自己推出电子书的可能性。

总的来说，现在厂商们积极地往电子书阅读器市场里跳，不是因为这个产业真的有钱赚，而是看中了背后的价值，而且更多还是一种被迫的行为。

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