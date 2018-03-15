顺丰财报亮眼，快递行业竞争已经进入下半场

本周，顺丰控股发布了2017年度财报。数据显示，2017年度，顺丰控股实现营业收入710.94亿元，增幅23.68%；归属上市公司净利润47.71亿元，同比增长14.12%。

从顺丰财报看，快递行业从单一的快递服务商向着综合性物流服务商转型已经是一种趋势，而综合性物流服务商在竞争中，技术将会成为重要根基，因此快递行业中的参与者都在积极布局如无人配送等先进技术，力争成为行业寡头。



顺丰总裁王卫（图片来自baidu）

从单一快递服务商向综合物流服务商转型

顺丰管理层早在2016年工作报告中称，单一快递服务商向综合物流服务商转型成为行业的重要趋势。顺丰方面也已经开始布局。从财报中看，顺丰新业务方面占收入比重正在逐步增加，即从2016年的9.9%上升至2017年的13.5%。

重货业务情况：截至2017年12月31日，其营业收入净额达44.02亿元，同比增长79.93%。在新业务营业收入的占比达48%。

冷运业务：截至报告期末，顺丰全年冷运食品与医药业务高速发展，不含税营业收入达22.95亿，同比增长59.70%。在新业务营业收入的占比达25.2%。

国际业务：报告期内，顺丰国际产品净收入20.43亿元，较上年增长43.70%。在新业务营业收入的占比达22.4%。此外，顺丰控股和UPS于2017年5月宣布在香港成立合资公司，截至本报告期末，该合资公司已正式设立并投入运营。

同城业务情况：顺丰2017年不含税业务营业收入总计3.66亿元，较上一年同期增长636.18%。在新业务营业收入的占比达0.04%。

相比之下，中通等快递企业的新业务转型还没有完全展开，但是他们的传统快递服务在应收中的占比已经不是百分百。如中通2017财年第四季度营收为人民币43.310亿元，这其中来自快递服务的营收就占到了38.345亿元。

同样，来自百世集团的财报显示，百世2017年总收入199.9亿元，这其中百世快递营收就达到了127.9亿元。



顺丰空运（图片来自baidu）

快递行业布局技术，行业壁垒正快速建立

顺丰方面则在年报中指出，要打造“天网 + 地网 + 信息网”三网合一配送理念，这几乎将不需要快递员。即全货机 + 散航 + 无人机组成的空运“天网”，以营业服务网点、中转分拨网点、陆路运输网络、客服呼叫网络、最后一公里网络为主组成的“地网”，以及以智能设备、智慧服务、智慧决策、智慧包装、机器图像识别、车联网等组成的“信息网”。

这中间包括物流无人机、智能设备、智慧服务、智慧决策、智慧地图、机器图像识别、顺丰车联网、顺丰云仓、全自动分拆等。



顺丰智能仓储（图片来自blog163）

顺丰之外，京东和菜鸟也在积极布局无人配送技术。

京东方面则是在2016年成立X事业部，将无人仓、无人机、无人车、无人超市四大业务囊括其中。最近在西安投入使用的无人站便是无人车、无人机和无人仓的结合体。并且计划在四川建立185个无人机机场，建成后将实现24小时内送达中国的任何城市。

菜鸟成立喵递宅配，进入无人配送领域。未来当日达、1小时达、三公里理想生活圈和全球72小时必达成为菜鸟网络的目标。

所以快递企业要转型，除了将盘子做大，更要在技术上下功夫。通过应用新技术开始打造物流行业壁垒。菜鸟顺丰以及京东的最终目的就是要力争成为行业的寡头。

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