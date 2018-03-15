全世界都在玩手游，一口气课出20支曼联

手游快不行了，四年前第一次超越家用主机和PC份额的时候，我曾暗暗做出了类似的判断。然而四年过去了，手游市场就像CPI一样，越跑越远。



阴阳师（图片来自于谷歌）

调研机构App Annie一直致力于手机应用和游戏的数据研究。他们在最近的调研报告中指出，随着多个爆款游戏的推出，2017年全球玩家在手机游戏上花费了700亿美元，这些花费相当于20支曼联俱乐部的市值，并且远远高于PC市场的340亿美元营收和家用机市场的220亿美元营收。

在2015年，市场的状况远非如此。PC市场的收入为300亿美元，仅比手机游戏营收低出50亿美元，家用游戏机市场更是达到了240亿美元。也就是说，三者之间的差距远没有现在那么的大。经过了短短两年的时间，手机游戏把身后的两名追兵远远的甩在了后面。

整个手机游戏市场不断扩张与PC和家用主机市场的萎缩，背后折射出的是移动互联时代的到来。2015年，全球智能手机出货量为12.93亿部，到了2017年这一数字来到了15.5亿部。对于PC市场，其实在2015年已经开始呈现出货量下降的趋势，全年PC出货2.887亿台，而今年出货再次下滑，总共出货2.586亿台。此消彼长之间，两个平台游戏市场的规模也出现了直接逆转。

具体到中国手游市场的话，玩家对于手机游戏的需求就更加的旺盛了。去年年底，中国文化娱乐行业协会发布了《2017年中国游戏行业发展报告》。报告中指出，中国游戏行业整体营业收入约为2189.6亿元，同比增长23.1%。中国移动游戏全年营收约为1122.1亿元，同比增长38.5%，占网络游戏的市场份额达55.8%。这样的增长势头显然来源于智能手机的普及。



王者荣耀（图片来自于谷歌）

根据调查机构Newzoo此前给出的数据，2017年中国手游行业收入占到了全球总收入的三分之一。同时，中国玩家在手机游戏的花费上也是非常高，每付费用户月均游戏支出为150元，比美国玩家还要高出9%。也就是说，中国手机游戏市场已经具备了带动全球市场发展的基础。

国内手游市场两大重要的势力分别为腾讯和网易，这两家公司近些年对于手游市场的拓展功不可没。腾讯去年凭借《王者荣耀》和《绝地求生》手游，让马化腾登上了亚洲首富的位置。网易方面也毫不示弱，《阴阳师》、《荒野行动》和《终结者2：审判日》，这些都是网易游戏17年推出的爆款。



荒野行动（图片来自于谷歌）

市场的不断扩大，让腾讯和网易这样的公司可以把更多精力都放在手机游戏上。他们推出的手机游戏不仅仅可以影响中国市场，并且已经走出了国门。当各地的用户能够接受其他国家厂商所制作的不同风格游戏时，那么市场扩张的目的就达到了。毕竟，市场越大钱也越好赚。国外的手机游戏市场同样如此，任天堂这样的家用主机巨头加入，充分说明了手游市场已经引起了家用机游戏厂商的注意。

对于2018年，全球的手机游戏市场依旧是人们关注的焦点，新技术的引入是进一步扩展市场的好办法。现有的智能手机市场已经趋近于饱和，出货量也在稳中有降。因此，研发新技术给玩家带来不一样的游玩体验是各大厂商需要着重考量的。



苹果秋季发布会上演示的AR游戏（图片来自于谷歌）

除了新技术之外，IP对于全球的玩家来说仍然有着极大的吸引力，尤其是以《命运冠位指定》和《阴阳师》为代表的诸多二次元手游。目前具有长线价值的IP并不多，这就需要各大厂商通过推出多种多样的文化产品来构建IP生态链，并保持稳定的开发能力。

2018年手机游戏充满无限的机遇，对于那些有志于在这片潜力无限的市场中施展拳脚的厂商来说更是如此。研发新技术、推出原创IP并力争将产品推向海外是这些厂商的主要发展方向。不过哪些手游可以脱颖而出，依然是一个未知数。

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