【科技早餐】

博通不满美国官方说法：收购与国家安全无关

针对特朗普在一份行政令中提到的收购高通会危及美国安全的说法，博通公司在当地时间周一晚些时候发表声明。声明中表示，他们正在评估特朗普总统的行政令，并且坚决反对收购高通的交易会引发国家安全担忧的观点。

Zol点评：博通与高通的收购交易已经成了一桩肥皂剧，希望这出戏可以尽早完结。



早报：博通不满特朗普说法 收购与国家安全无关（图片来自于wsj）

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