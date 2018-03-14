8.66亿美元！ofo从此抱上阿里巴巴大腿

3月13日，ofo宣布完成E2-1轮融资8.66亿美元，由阿里巴巴领投，采取的是股权与债权并行的融资方式。

在3月4日，ofo还先后两次通过质押小黄车的方式，获取了阿里巴巴共计17.7亿人民币的融资。经过上述资本运作之后，阿里系如愿进入ofo董事会。至此滴滴系在ofo董事会中将会得到有效制衡。



此后ofo彻底倒向阿里巴巴（图片来自baidu）

就当前情势看，滴滴、阿里巴巴、ofo创始人团队关于控制权之争暂时告一段落。经过这一折腾，显然最失落的是滴滴，最得意的是ofo创始人团队以及阿里巴巴。

滴滴与ofo交恶 但滴滴不会退出

滴滴分别在ofo的C轮和D轮进行了投资，具体金额未知，但业内信息，滴滴掌控约30%的ofo股权，在董事会中有两个席位，并且派驻了高管进入ofo管理层。根据当时的报道，滴滴高级副总裁付强加入ofo，担任执行总裁，直接向戴威汇报；滴滴市场负责人南山进入ofo负责市场；财务总监Leslie liu分管ofo财务部门。

当滴滴管理人员进驻ofo之后，也成了滴滴和ofo关系恶化的开始，从腾讯相关报道得知，当滴滴管理人员进驻ofo之后，其工作作风让原ofo创始人团队感受到了威胁。另有消息称，私下里滴滴还在撮合ofo和摩拜合并。从此之后，市场上便有了ofo即将倒向阿里巴巴阵营的消息。

在2017年11月，ofo单方面发通知，称这批高管因个人原因选择长时期休假——“被”离职。然后ofo先后通过质押以及股权的方式最终获得了来自阿里巴巴的资金。

目前，阿里巴巴已经参与了ofo的E轮以及E2-1轮融资，算上早前通过质押小黄车给的17.7亿元借款，预计阿里巴巴将超过滴滴成为ofo最大机构股东。可能很多人会讲，此时滴滴可能会选择退出，不过这不会发生。

首先，ofo是滴滴补齐3公里以内超短途出行的重要一环。目前滴滴的出行业务已经囊括了出租车、专车、快车、顺风车、公交、代驾、试驾、租车，企业用车等。如果此时滴滴选择退出，等于将这块肥肉拱手让给阿里巴巴。另外，滴滴打造智能出行闭环的战略也将流产。

其次，退出容易，再造一个ofo太难。当前在共享单车领域ofo和摩拜已经是处在寡头地位。iiMedia Research发布的数据显示，在2017年中国常用共享单车品牌的活跃用户中，其中，ofo活跃用户份额占比为 53.9%，排名行业第一；摩拜活跃用户份额占比为34%，位居行业第二。



共享单车渗透率（图片来自cheetahData）

虽然滴滴手里已经有复活的小蓝车，但是小蓝车留下的窟窿太大，如小蓝车供应商欠费问题，以及用户押金问题，这都急需解决。最根本的是，现在一线城市都已经停止共享单车投放，因此滴滴想要将小蓝车培养成下一个ofo显然是不可能任务。

最后，阿里巴巴已经杀到家门口，滴滴下一步将会防守反击。当前，作为ofo主要竞争对手的摩拜最近一次融资是在2017年6月，规模是6亿美元，由腾讯等领投。结合现在共享单车布局海外、布局共享汽车的策略，摩拜的下轮融资会将很快到来。

届时滴滴出于防守策略或将会投资摩拜。滴滴跟阿里关于ofo的控制权之争，将会从上升为腾讯跟阿里竞争。

恭喜阿里巴巴又得一个重量级入口

阿里通过，抵押债和融资的形式，终如愿控制了ofo这家共享单车领域的巨头。虽说，阿里手底下有哈罗单车与永安行这两个共享单车品牌，但是他两个加起来的体量也不是ofo的对手。

QuestMobile发布的月度数据显示，ofo最新的月活用户增至4246.84万，排名第一，摩拜最新的月活用户增至4101.27万，排名行业第二。哈罗单车月活用户为356.23万排名第三，但与ofo、摩拜差距甚远，其活跃用户规模远不及第二名摩拜的十分之一。

除了体量上的优势，ofo将成为阿里巴巴生活服务生态圈中重要一个部分，这里跟滴滴的策略很相似，就是补齐3公里以内超短途出行的需要。中长途旅行上，阿里巴巴还布局有滴滴出行。



阿里巴巴获得入口（图片来自baidu）

更重要的是，ofo为蚂蚁金服的支付以及信用带来了一个稳定且强大的使用场景。根据3月12日ofo的官宣，自ofo实施信用免押金一周年，一年以来已累计免押近3000万人，节省押金超过40亿元。

芝麻信用平台截至2017年底，各个行业累计所免除的押金及对应的用户数也仅仅是400亿与4150万。也就是说仅ofo一家，就占了芝麻信用70%的用户数与10%的免押金总金额数。

ofo还在海外布局共享单车业务，这也为蚂蚁金服出海提供了一个很好的渠道。据了解，ofo以进驻法国巴黎为节点，已完成20国的全球化布局，并覆盖全球250座城市。

最后要说的是，阿里巴巴借助ofo开拓更多的领域如共享汽车等。当无人驾驶技术成熟后，未来无人驾驶结合共享汽车将会是人们出行的主要方式。目前摩拜已经在广州上线了自己的共享汽车业务。

ofo和摩拜会合并吗？戴威：概率小

日前ofo创始人兼CEO戴威在接受经纬创投采访时表示，“我只能说世界上任何事情发生它都是概率的，没有百分之一百的概率，也没有百分之零的概率。共享单车这个事情从本质上讲是B2C的商业模型，还是刚才那个例子，你开一家肯德基我开一家麦当劳都有机会去挣钱、去盈利、去上市”。



ofo创始人兼CEO戴威（图片来自新浪）

“我们看到很多公司，比如中兴华为，很多公司在竞争中发展很好，其实我认为有竞争的行业企业成长可能是更快的。我觉得共享单车行业合并的概率小，合并的动机没有那么大”，戴威说。

附上ofo融资历程：

2015年10月，Pre-A轮，唯猎资本和东方弘道投资投资。

2016年1月，A轮，金沙江创投领投，东方弘道跟投2500万。

2016年8月，A+轮，真格基金、天使投资人王刚等共同提供A+轮融资。

2016年9月，B轮，完成经纬领投、金沙江、唯猎资本跟投数千万美元融资。

2016年10月，C轮系列，包括滴滴出行数千万美元C1轮战略投资，及美国对冲基金Coatue、小米等领投的C2轮投资，一共1.3亿美元。

2017年3月，D轮，此次融资由DST领投，滴滴、中信产业基金、经纬中国、Coatue、Atomico、新华联集团等机构跟投，总共4.5亿美元（约30亿元）。

2017年7月，E轮，此轮融资由阿里巴巴、弘毅投资和中信产业基金联合领投，滴滴出行和DST持续跟投。总共超7亿美元（约46亿元）。

2018年3月，E2-1轮，本轮融资由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投，融资8.66亿美元。

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