阿里搞了个喵递宅配，以后看不到快递小哥啦

凭着喵递宅配这样一个异常“二次元”的名字，阿里巴巴旗下的菜鸟网络将正式进军物流市场，这对过去的阿里来说是不敢想像的。

菜鸟网络一再表示喵递宅配并不会影响其他合作伙伴业务。不过，阿里的主要目标还是实现无人配送，这也是京东和顺丰等公司目前正在研发的重点。忽如一夜春风来，仿佛整个行业都开始研究无人配送这一技术。

从现在获得的注册信息来看，杭州喵递宅配科技有限公司是在今年2月24日注册成立的，注册地址为浙江省杭州市余杭区，并由浙江菜鸟供应链管理有限公司100%控股。显然，浙江菜鸟供应链管理有限公司的股东就是菜鸟网络科技有限公司。



喵递宅配注册信息（图片来自于天眼查）

菜鸟网络对于喵递宅配讳莫如深，他们表示并没有过多的消息透露，不过配送技术是喵递宅配的主营业务。新零售和无人配送相结合，这对于阿里公司来说吸引力非常巨大，于是喵递宅配应运而生。

阿里对于配送业务的布局并非是从最近才开始的。就在上个月，阿里宣布他们将进一步增持菜鸟配送的股份，未来五年继续投入1000亿元，加快建设全球领先的物流网络。当日达、1小时达、三公里理想生活圈和全球72小时必达一直是菜鸟网络的目标，他们也在努力将这些目标变为现实。

物流配送一直是劳动密集型产业，但是随着大数据以及人工智能等技术的发展，配送行业也悄然完成了转型。劳动力费用的提升速度远超人们的预计，各大企业也都把目光瞄准了无人车、无人机和配送机器人。电商、物流和外卖平台都在争相推出自家的无人配送服务。菜鸟网络旗下并没有配送员，因此无人配送对于他们来说更加重要。



菜鸟网络（图片来自于谷歌）

其实，一直有专家对于无人配送的成本提出质疑。他们认为，无人配送的研发成本过高，装有无人驾驶系统的物流卡车就需要300万元的成本，而单个配送机器人的售价也至少需要10万美元，这对于成本的控制来说明显是不利的。不过京东集团副总裁肖军曾透露，实现定型和规模化之后，配送成本将下降40%-50%，这是一个非常可观的数字。

除了人工成本之外，阿里目前涉足的行业也都需要人工配送。上个月底，阿里收购饿了么的消息不胫而走，新零售也是马云率先提出的，再加上阿里的拳头业务电商平台，这些业务想要进一步的发展都需要无人配送的支持。

前面提到饿了么，阿里收购饿了么的目的就是为无人配送服务所准备的。饿了么公司CEO张君豪曾公开表示，智慧调度、人机配送和无人配送都是未来物流行业发展的目标，而人工智能和线上线下融合则是互联网行业的两个主要机会。

上周，饿了么自主研发的第三代无人机产品E7首次现身今年的世界无人机系统大会。E7无人机正是饿了么“未来物流”战略下的产物。在成型之后，无人机将承担干线运输，而派送员则负责支线运输，这样配送时长及成本都可以实现大幅度的下降。



饿了么进行无人机配送（图片来自于谷歌）

饿了么的无人机研发基地位于上海金山工业区，并且获得了指定空域使用权。在完成这些必备手续之后，饿了么已经开始在上海的特定区域进行无人机配送的试点。不过目前，无人机配送的过程还比较麻烦，仍然需要外卖配送人员。

当然，菜鸟网络自己也有配送机器人。小G一代已经运营了一年多，而室外长距离运输版小G plus和室内版小G2代也处于量产之中。菜鸟小G机器人一次可以装十个包裹，并且进入了更多的服务场景。

在掌握了无人车、无人机与配送机器人三项技术之后，阿里在无人配送领域最大的竞争对手可以说只有京东了。无人机和无人车，京东哪样都不少。同时，京东的无人配送站也在西安投入使用。无人机将货物送到配送站顶部，并自动卸下货物。货物在配送站之内由机器人进行分拣，京东无人货车则完成最后的送货。



京东无人配送站（图片来自于谷歌）

阿里与京东都不是最早开始进军无人配送的企业，但凭借着技术与资本上的优势，他们对亚马逊实现了弯道超车。在用户体验至上的今天，无人配送是大多数企业提升服务质量的金钥匙。阿里与京东在无人配送领域的竞争，还在继续。

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