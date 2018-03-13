早报：魅族15 Plus通过WiFi认证 下月正式发布

【科技早餐】

魅族15 Plus通过WiFi认证 下月正式发布

近日，一款型号为M891H的魅族新机通过Wi-Fi联盟认证。这款新机通过认证的时间是3月8日，预装的是Flyme 7系统，支持2.4/5GHz双频Wi-Fi。据了解，这款新机很有可能就是魅族新旗舰15 Plus，并将与魅族15和魅族15 Lite亮相四月的新品发布会。

Zol点评：在去年的沉寂之后，魅族在黄章的带领下，将打一个漂亮的翻身仗。



魅族15 Plus通过WiFi认证 下月正式发布（图片来自于PhoneArena）

【行业热闻】

●美国财政部：博通收购高通属于违规交易

美国财政部周日在邮件中表示，博通收购竞争对手高通的交易违反了一个美国国家安全小组的指令。这封邮件直接指出，高通“采取的一系列行动违反了”之前美国财政部的指令。博通目前正寻求收购高通，而高通则在抵抗博通的收购。

●macOS恶意软件急速增加：去年增长270%

根据Malwarebytes安全报告显示，去年苹果公司桌面操作系统的恶意软件威胁增长率不低于270%，并且今年年初发现了一共四个不同的重大安全漏洞。换句话说，MacOS恶意软件在2018年的发展有可能持续增长，用户需要更加关注他们的网络安全。

●阿里与云峰基金或收购爱康国宾：随后股票大涨

爱康国宾昨日在其官网发布公告称，收到云峰基金和阿里巴巴的收购提议，收购报价为20美元/ADS。据公告，云峰金融和阿里巴巴投资有限公司牵头的财团拟收购爱康所有的A类股票、C类股票和ADS，价格为20美元/ADS，或40美元/股。消息公布后，爱康国宾盘前涨超11%，报收于19.94美元。

●微软再获新专利：Surface Phone支持背部触控

据softpedia报道，近期微软公司的一项新专利被曝光，Surface Phone有望支持“背部触控”技术。这项专利的全称为“面向多点触控设备的一种表面手势语言”，从描述来看，它至少支持基础的导航操作。这种配置允许在折叠屏设备的两边都启用手势，从而实现更加复杂的交互和高级功能。

●Alphabet公司股价接连上涨：市值重回8000亿

谷歌母公司Alphabet股价在上周5个交易日连续上涨，目前市值已重回8000亿美元。在上周五美国股市收盘时，谷歌母公司Alphabet股价为1160.84美元，较前一交易日1129.38美元的收盘价上涨了31.46美元，涨幅为2.79%。

●谷歌计划更改Android Wear名称：Wear OS

近期有传闻显示，有迹象表明谷歌或正考虑将可穿戴设备的操作系统“Android Wear”重新命名为“Wear OS”。一位Reddit用户宣称其在设置一个全新的Android Wear智能手表的时候，发现了一个全新的名称和图标标识，此消息并未得到官方的任何回应。

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【科技杂谈】

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