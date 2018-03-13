拒绝亚马逊错过腾讯，当当最后委身海航系

当当网是中国资历最老的电商之一，跟阿里巴巴同样在1999年创业。不过这两者命运却天壤之别，阿里巴巴当前超4800亿美元的市值，而当当网现已经到了要“卖身”海航系天海投资的地步。



当当李国庆（图片来自baidu）

天海投资，在3月9日发布公告，首度披露标的资产为北京当当科文电子商务有限公司及北京当当网信息技术有限公司相关股权。据了解，北京当当网信息技术有限公司就是当当网的母公司。

当当在19年的发展轨迹中曾经有两个重要的节点，当当创业初期拒绝亚马逊成就了其IPO时的辉煌；后来当当拒绝了腾讯，等于主动放弃了翻身的机会。

当当霸气拒绝亚马逊——明智

1999年，当当网正式开始了创业，由于当当也是从图书领域切入电商，因此在很长一段时间，当当都被称为“中国的亚马逊”。同时，这让准备进入中国市场的亚马逊盯上了。

2004年，亚马逊想以1.5亿美元收购当当网或者是收购70%的股权，并且当当品牌和管理团队保持不变。相比之下，当时老虎基金对于当当的估值仅是7000万美元。

李国庆却拒绝了亚马逊，他坚决反对亚马逊绝对控股，只希望他们充当战略投资人。双方在这点上分歧太大，最终没有谈拢。这里还有一个小插曲，当时老虎基金在得知亚马逊的报价之后，瞬间就将早前承诺的1100万美元投资打到了当当账上。早前，老虎基金对于投资向当当开了很多苛刻条件，甚至威胁要投资当当的竞争对手。

经过这件事李国庆的心得是：“我认为投资人都是趁火打劫的，都是骗子。”这也就时为什么李国庆每每在公开场合都建议创业者，融资要谨慎，要防止股权过度稀释，导致失去对企业的控制。

事实证明，当时当当李国庆拒绝亚马逊是非常明智的。首先一点是，当当创业后一直保持着高速增长。在2002年当当提出增速不变，业绩持平；2003年做到了盈亏平衡；2004年，当当的销售额与西单图书大厦不相上下，占整个网上零售份额的40%。在当时，当当每年保持180%的增长速度，而传统书店年年增长率不超过5%。

其次，当当在2009年就已经实现了盈利，并且是当时唯一盈利的电商。据悉，在2009年当当实现了1690万元的利润。

最后，2010年当当登陆美股市场。截至当时收盘，当当大涨86.94%，市值高达23.3亿美元。李国庆夫妇的身家一夜暴涨至9亿美元。

与京东一战，当当自此元气大伤

上市融资之后的当当已经将自己定位成全品类电商平台。当当加快了开拓业务的步伐。2011年12月，当当上线电子书平台，2012年4月，当当推出自有家居品牌“当当优品”。

此时国内电商行业也已进入战国时代，纷纷烧钱圈地。2010年10月，刘强东发了一条微博，京东每本书要比竞争对手便宜20%。李国庆立刻回击道：“图书总共就这300亿的市场，你跟我争个什么劲，既没有战略，又不懂事。”

随后李国庆宣布斥资4000万元宣布对3C、百货、图书等大幅度降价。京东商城宣布8000万元跟进降价，卓越亚马逊则宣布1亿元跟进此次百货降价，淘宝商城也发起了年终大促销。

从最后的结果看，这场价格战受伤的仅有当当一家，因为京东3C才是自家主营，图书促销大战，仅仅是推广自身平台的手段，8000万打个广告很值；卓越方面有亚马逊做靠山，不怕烧钱，至于淘宝则是成名已久，同时背靠阿里巴巴也不怕烧钱。

因此资本市场对于这场价格战最直接的反应是，当当的市值在短短6天时间蒸发了超过30%。

而且电商烧钱的策略也严重拖累了当当业绩。财报显示，2010年作为当当上市的第一年，其业绩为盈利3080万元。但是在随后的三年中，当当却陷入了连续的亏损。2011年、2012年、2013年，其净利润分别为-2.28亿元、-4.44亿元、和-1.43亿元。从此之后，电商价格战中，当当再也没有当过主角。

当当拒绝百度和腾讯——放弃了最后翻身机会

2013年，百度提出入股当当网，但最终因为占股比例及交易价格没谈拢而作罢。这里公开资料太少，因此可说的并不多。不过这时腾讯又找上了当当。

2014年，腾讯也曾有意入股当当网，希望占股33%。并且给出了非常诱人的条件。首先是开通微信流量入口；其次就是腾讯旗下的电商平台也是此次交易的一部分，将交给当当运营；最后就是腾讯承诺保持李国庆夫夫妇对于当当的控制权。

最后的情况是，当当拒绝了腾讯入股请求，因为腾讯要33%股权，而当当只愿意给25%。事后李国庆说这是趁火打劫，趁我们的股价便宜，你们要贪便宜趁早别来，咱们看看有没有未来。

当当这条路行不通，随后腾讯选择入股京东，同年（2014），京东在美国上市，截止当前京东市值超650亿美元。而当当在2016年美股退市时市值仅仅5.6亿美元。

对于腾讯和京东合作，李国庆曾表示，流量对于电商而言也是一个伪命题。首先，目前电商拥有的很多流量是人流而不是商流，“如果价格不便宜，品种不丰富，服务不好，流量就会化为零”;其次， 100多万的流量对大型电商不会起到多大的作用。李国庆举例称，马云有那么多流量，在图书方面也没把当当打死。

不过这次，李国庆算错了。由于线上互联网红利的消失，电商获取用户的难度陡升，并且BAT已经成为中国互联网绕不过去的大山，当当想独善其身显然是不可能的。据了解，当当在2011年曾表示，“当当网停止在百度的广告和搜索投放，将用于让利和改善服务。”，仅仅三个月后，当当李国庆就改口了。

其次，在2013年间移动互联网风口已经兴起，并被各界所看重，此时当当并没有抓住微信这个流量入口。与之相比的是，当时腾讯给京东开放微信平台后，给京东导流作用明显，根据京东财报显示，2014Q1数据，京东活跃用户数开始重现增长，另外在2015年Q1，仅仅一个季度就为京东活跃人数就增加770万。

相比较当当千万级别的用户数看，770万显然是一个非常有诱惑力的数字，可惜当当与腾讯擦肩而过。

当当委身于海航系的天海投资

从赔钱做平台电商，到现在当当又回归本行——卖书，仿佛是回到了起点。与以往不同的是，这次当当作风比以往更大胆，就是卖身给天海投资。



李国庆朋友圈截图（图片来自baidu）

公开资料显示， 天海投资控股股东为海航科技集团。据天海投资最新公告的前十大股东持股情况，海航科技集团持股占比20.76%。海航科技集团的大股东则为海航集团有限公司，后者持有海航科技集团96.41%股份。

另外，天海投资还是全球最大电子分销商美国英迈国际的控股公司。同时与商汤科技合作布局人工智能等。未来将向着供应链管理、云服务以及相关增值服务等高科技领域延伸。

现在，天海选择当当很大可能是看上了当当在图书电商领域规模和用户。当当在其2018出版物供应商大会称，2017年的年活跃用户达到4000 万以上，转化率25%，平均每4个顾客就产生一个购买；而图书交易规模为400亿码洋，销售图书11.89亿册。

对于当当选择天海投资的原因，暂时李国庆并没有透露。不过结合当当现在推行的O+O战略，当当选择天海首先是为了收获一笔资金，有了资金支持才能够为顾客提供更加优质的产品和服务。

据了解， 2017年当当图书的云阅读业务高速增长，当当云阅读成功进入全国阅读类APP排行TOP10；另外其实体书店进入扩张期。当当早在2015年就宣布将在三年内开出1000家线下书店。截至2018年初，当当网在全国实体书店超过160家，而2018年计划当当计划新开100家实体书店。

另外当当选择天海投资很大可能性是给当当李国庆夫妇留下足够主权。这一点从早前当当跟腾讯和亚马逊的交易谈判中就能看出。另外，李国庆还曾直言，自己和俞渝也想清楚了，夫妻二人有超级投票权，当当不会有马云控股权式的烦恼。

截至目前，天海投资与当当，关于本次重组方案、交易架构、标的资产尚未最终确定，未来可能会根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整，具体交易方案以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书为准。

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