马斯克画了一张太空旅行的大饼 明年能实现吗？

马斯克这辈子可能最擅长的一件事情就是给业界画蓝（da）图（bing），有意思的是他的计划大部分都实现了，但这次的太空旅行计划恐怕没那么容易。



马斯克在西南偏南音乐节（图片来自于推特）

上周末，马斯克出席了西南偏南音乐节，本来是为了给诺兰的《西部世界》进行商业互吹，但最后马斯克的“嘴炮”还是成功的占据了头条。无论是明年向火星发射飞船，还是实现太空旅行，人们还是有着很大的疑问：他的这些计划能够实现吗？

过去几个月时间对于马斯克来说可谓悲喜交加，悲的是特斯拉方面一直在被Model 3的产能掣肘，而喜事则是今年初成功发射猎鹰重型火箭。这次成功的发射不仅仅意味着SpaceX公司卫星发射技术的日渐成熟，还成功的把公司精神传递给了许多人。

SpaceX此前曾明确表示，他们已经计划在今年使用猎鹰重型火箭送私人旅客进行绕月飞行。至于绕月飞行的成本和私人旅客所支付的佣金，SpaceX方面并没有透露。华尔街方面对于SpaceX公司未来的前景非常看好，因为航天旅行本就是未来的热点行业。

事实上，如果分析马斯克的太空旅行计划能否实现，无非从两个角度出发即可：技术以及运营。比较令人遗憾的是，技术角度SpaceX公司已经做好了准备，然而运营成本方面他们还有很长的路要走。



猎鹰重型火箭（图片来自于谷歌）

太空旅行最重要的一项技术莫过于如何独立研发出宇宙飞船从而将人类送上太空。在这些技术上，SpaceX公司显然有着他们自己的优势。

“猎鹰重型”火箭是现役火箭中推力最大的运载火箭。其近地轨道运载能力达63.8吨，相当于一架满载的波音客机；地球同步轨道运载能力为26.7吨，与美军M7中型坦克相当；地火转移轨道运载能力为16.8吨，相当于一台重型货车。

除了运力之外，重复使用是这一重型火箭特性之一。也就是说，这种重型火箭具备了当作“太空航班”的条件。在SpaceX眼中，猎鹰重型火箭只是一种过渡的产品。不过从技术层面上，SpaceX已经具备了反复运送乘客到火星甚至是冥王星的技术基础。

对于SpaceX甚至是艾隆·马斯克来说，运营成本才是他们最头疼的事情。在成功发射猎鹰重型火箭的当天，他们也公布了特斯拉2017年第四季度财报。不出意外的是，特斯拉公司在这一季度中出现了6.75亿的亏损。SpaceX并非上市公司，所以并不会公布自身经营状况。根据内部文件，马斯克旗下的这两家公司，似乎都存在经营问题。

去年年初，一份SpaceX内部文件披露了公司的财务状况。从2011到2015这五年间，SpaceX公司的总收入呈现一个直线上升的趋势，尤其是NASA把近地轨道业务外包给了他们之后。不过，2015年和2016年猎鹰9号出现了两次爆炸的情况，直接导致其出现了显著亏损。



SpaceX公司2011-15年营收状况（图片来自于sina）

有国外媒体曾经统计过，SpaceX公司成立至今一共拿到了15亿美元的融资，公司估值达到了210亿美元。这样的市值许多国内公司也可以秒杀，因此SpaceX公司当前的收入来源还是承接火箭发射。

SpaceX的火星计划最早是在2016年提出的，虽然他们是一家卫星发射公司，但马斯克的志向显然不在于此。火星计划指的就是Space X希望能够把人类送上火星旅行甚至移民。不过，与马斯克最初所说100万美元成本产生出入的是，通过SpaceX的BFR火箭系统进行星际航行，成本将会达到500万到600万美元之间，显然这只有极少数的人能够承担的起。

太空旅行和卫星互联网等业务让华尔街分析师对于SpaceX的估值更有信心，但这些业务技术研发和试验依旧需要大量的资金来支持。于是，SpaceX的经营就需要马斯克从特斯拉的营收中进行补贴，直至太空旅行业务和卫星互联网正常运转起来。

可惜的是，特斯拉公司目前仍旧没有解决电动汽车的产能问题。根据彭博社方面的消息，特斯拉公司于2月底暂停了Model 3电动汽车的生产，暂停时间为期一周。这次暂停生产主要是为了改进自动化系统，并提高生产率。从财报中得知，特斯拉2017年净亏损22.4亿美元，与2016年同期相比增加了189%。



特斯拉Model 3（图片来自于谷歌）

在笔者看来，SpaceX尚可以支撑高昂的研发费用，量产这些宇宙飞船并进行长时间的维护对于他们就比较困难了。2018年2月马斯克称SpaceX有效载荷最大”的重型猎鹰火箭型号价格仅为1.5亿美元。尽管这种飞船相比他们的竞争对手低了不少，但如果想要实现太空旅行，起码需要相当于公司市值的成本。

目前SpaceX公司的太空旅行还处在测试阶段，至于何时能够成功的把私人旅客送上太空，谁也不清楚。资金对于马斯克来说非常重要，毕竟在研发阶段的时候，还可以有NASA的帮助。一旦把太空旅行业务商用之后，如何实现自负盈亏就需要SpaceX细细考量了。

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