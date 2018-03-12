智能音箱2018 国内市场仍然“欠教育”

亚马逊的智能音箱Echo最近闹出了不少“惊悚事件”，不少用户反映自己的智能音箱会没来由地发出诡异的笑声，而且还不是Echo自己的声音，常常把人吓得半死。这场广泛的讨论在网络上形成了一个新的有趣话题，从侧面也反映出智能音箱已经在国外逐渐成为一种主流家居产品，那么国内的情况呢？

事实上国内的智能音箱产品出现得并不算晚，亚马逊在2014年推出了智能音箱Echo，而京东联合科大讯飞推出的叮咚音箱在次年5月也上市了。但是在市场培育上国内和国外的差距就相差很大了。

根据之前的一份数据报告，2017年全球智能音箱的销量突出了3000万，而国内这个数字仅有150万台，而这150万台还主要是在去年双十一之后突然爆发出来的。



亚马逊Echo

根据GFK中国的《中国智能音箱市场分析》报告，国内智能音箱销量在整个2015年只有1万台，到2016年增长到了6万台。而在2017年的1月到10月，整个国内的智能音箱销量总共也刚刚超过10万台，直到双十一开始突然爆发。单单天猫精灵X1就售出了百万，并带动了其他同类产品的销量。最终，2017年国内智能音箱的销量跨越式地达到了150万台，是2016年的25倍！

2017年的这150万台智能音箱销量起到了初步教育国内市场的作用，也一扫之前整体上唱衰智能音箱品类的消极氛围。联发科家庭娱乐产品负责任游人杰认为，智能音箱已跨过鸿沟正进入快速普及期。同时，他从芯片市场角度预估国内智能音箱市场规模能在今年发展到500万台。

这意味着将会有大大小小的厂商进入这个领域。考虑到政策的原因，亚马逊、谷歌、苹果这些国外品牌的智能音箱一时半会儿还无法进入中国市场，因此国内的智能音箱市场基本上会是由国产品牌主导。

目前国内的智能音箱品牌已经不算少了，而且呈现出非常多元化的状态。天猫精灵、百度渡鸦、京东叮咚这样的互联网巨头有着更大的商业布局，目的是背后的人工智能市场争夺；小米小爱同学这样的家电厂商看中的是未来智能家居市场的布局；喜马拉雅小雅音箱这样的内容提供商则是看中内容出口的布局；还有漫步者、纽曼这样的传统音箱厂商则是保护自身领域的应激反应。



天猫精灵X1

也就是说国内这些智能音箱的目的性各不相同，比如天猫精灵可以语音购物，小雅音箱则是输出喜马拉雅的音频内容，小爱同学主打智能家居语音控制。

价格方面，国内的智能音箱产品价格基本在500元左右，最高的也没有超过1000元，这对市场普及有一定的积极作用，但也不算太便宜，如果要迅速教育市场这个价格还办不到。

去年国内智能音箱销量暴涨其实主要是得益于天猫精灵百万销量的“爆款效应”，但需要知道的是，这种效应是用原价499降到99元换来的。

对于国内智能音箱市场在今年的发展趋势，笔者认为主要是看以下几点能否处理好：

价格，目前国内的智能音箱市场仍然处于“欠教育”的阶段，以目前的价格只能通过已经撒下去的“种子”慢慢教育周边的朋友，再产生新的用户群，这个过程会比较慢。智能音箱目前缺的是规模化，亟需的是一个可以用来滚的“雪球”，而这个雪球想要快速成形，只能通过降价手段。



京东叮咚

产能，其实去年这个问题就已经暴露出来了。在去年双十一之后，智能音箱市场迎来了进入中国后最大的一次爆发，但供应链随之就出现了问题，产能跟不上，导致订单都要分批次发出去，否则去年的市场销量还会再高一点。

粘性，智能音箱之所以受到产业关注，其中一个原因就是这是一种始终处于活跃状态的设备，只有黏住用户才有意义，毕竟智能音箱从来卖的都是音箱背后的东西。因此，如何提供更多的能力、内容黏住用户才能让智能音箱真正成为一个成熟的产品，而不是新鲜感过了就放置PLAY。

至于竞争环境，笔者认为现在还不到时候，目前最要紧的是所有厂商考虑怎么一起把这个盘子做大。智能音箱未来会成为家庭必需品这个几乎不用怀疑，但如何快速让中国进入这个阶段，才是当务之急。

最后做一个小调查，智能音箱在什么价位会让你有购买尝试的欲望？

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