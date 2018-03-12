日活10亿的首款应用，微信要做聚合还是拆分？

微信日活跃用户终于突破了10亿，尽管这其中也有海外版的贡献。

上周两会的时候，马化腾亲自承认了这一消息。相比去年11月份发布的第三季度财报，微信再次获得了2000万日活跃用户。从日活跃用户1亿到10亿，微信仅仅使用了六年的时间，只比Facebook的四年时间要长。



马化腾在两会进行座谈（图片来自于谷歌）

不过，对于普通用户来说，微信臃肿的容量是他们对这款软件最为不满的地方。微信公众号、微信小程序以及微信支付是内置于应用内部的几大重要功能。微信团队这几年一直在考量，究竟是做聚合更好，还是开始着手拆分功能对未来更有益处。事实上，两种方向张小龙都有进行尝试。在笔者看来，选择性拆分显然是个更有前途的做法。

订阅号隐藏多时，是时候放飞自我了

微信公众号收起在订阅号栏目下已经有一段时间了，但公众号的活力却一直不减。腾讯在去年的第三季度财报中指出，保持正常更新的公众号高达350万个，同比增长14%，月活关注用户有7.97亿，比去年同期增加了19%。

即便如此，张小龙也把微信公众号的拆分提上了日程。在一月中旬的微信公开课上，张小龙明确表示会推出公众号会推出单独的App。微信的去中心化和工具性是他们现在考虑的重要课题，这主要是因为今日头条、知乎专栏和百家号等平台的崛起，让微信产生了危机意识。



张小龙在微信公开课上演讲（图片来自于谷歌）

张小龙明确表示独立出来的App将针对内容创作者，而非公众号的读者。不过，腾讯很有可能也在考虑推出针对读者的独立App。一些微信公众号读者曾在社交媒体上抱怨，阅读文章时如果突然有消息弹出，无法知晓这一消息是否重要，因此会非常破坏阅读体验。

这样的两款应用推出之后，内容创作者与读者之间的关系势必会进一步拉近。与此同时，新的应用也可以拉来一些不愿意使用微信但希望阅读公众号的用户。如果依旧保持现状，那么公众号的活性势必会走向一个瓶颈。

微信公众号独立成为App之后，面临的最重要的问题就是与今日头条等信息流式平台竞争。张小龙曾明确表示过微信公众号的方向不是信息流。那么作为一个订阅制的平台，提升内容的质量，与优质内容创作者签订独家协议也就成为切实可行的办法。

事实上，这种优质内容创作者的争抢大战早已开始。社交网站上经常会流传出这样的表格：在XX平台内容创作者可以得到的收入，另外一个平台以更高的价位挖走内容创作者。对于腾讯来说，如果想要公众号独立，那么势必也要采取类似的方法，以实现与今日头条等平台的差异化。不过，我们不需要为腾讯担心，毕竟腾讯最不缺的就是钱了。

小程序还需完善，单独运营潜力大

小程序平台运营已经超过了1年的时间，但可惜取得的成绩并不满足于张小龙的野心。微信小程序百度指数最高峰就是在它发布的时候，可谓出道即巅峰的典型。

根据腾讯官方给出的数字，目前小程序生态中已经拥有1.7亿日活用户、上线了58万个小程序、吸引了超过100万个开发者加入、覆盖2300个第三方开发平台。显然，对于一个微信团队主推的产品来说，依旧需要继续打磨。



微信小程序（图片来自于谷歌）

如果说公众号并不会占用多少容量的话，那么各类的小程序显然要为现在微信的大容量背锅了。张小龙也暗示过小程序可能会独立运营，他表示小程序不会有中心化的导流入口，会保持即点即用、用完即走的访问方式，这样的形式是非常适合独立运营的。因此，在整个平台搭建完成并且正常运转的情况下，微信小程序平台是很有可能拆分出来的。

微信支付难独立，维持工具化是正道

相比于微信公众号和小程序，微信支付是最不适合独立运营的一个。微信支付之所以用户基数如此之大，主要是因为它和社交场景相连结。给亲友发红包需要支付功能，提醒家人交水电费和话费需要支付功能，总之，如果没有这些相关的社交场景，微信支付的市场份额应该不会是今天这个样子。



微信支付（图片来自于谷歌）

相比于支付宝，微信支付对于其功能上的把握就很到位。功能接口加起来不过二十个，需要用到支付的场景都进行了覆盖。因此，如果微信支付以这样一个如此简洁的形态拆分独立，并非是一件不可以的事情。

然而，就像前文所说一样，微信支付的卖点就是线上交易与社交场景相结合，二者缺一不可。如果贸然将微信支付拆分出来，那么对于整个腾讯移动支付事业很有可能都是一个重大的打击。况且由于扩张，微信支付的增长势头已经开始放缓。

结语

微信自2011年推出以来，经历了七年的时间。俗话都说七年之痒，对于现在的微信来说确实到了变革的时候了。过去的七年之中，微信团队在一个社交工具中塞入了太多太多的功能。用户想要的只是一个聊天工具，而非所谓的“一站式”服务。以10亿用户作为一个节点，微信是时候轻装上阵了。

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