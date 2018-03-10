狂撒69亿！腾讯：抱歉有钱真能为所欲为

3月8日上午，斗鱼CEO陈少杰宣布，斗鱼刚刚完成了新一轮6.3亿美元（40亿元人民币）融资，由腾讯独家完成。

3月8日下午，虎牙直播宣布，刚刚完成B轮融资，腾讯以4.6亿美元独家战略投资虎牙直播。



腾讯CEO马化腾（图片来自baidu）

壕无人性！一天之内腾讯疯狂撒钱11亿美元，将两家游戏直播平台揽入怀中。有意思的是，腾讯在游戏直播平台上已有企鹅电竞，为什么会去投资虎牙和斗鱼呢？

斗不过敌人就把他变成朋友——小马哥

腾讯选择在这个时刻集中投资游戏直播平台，绝不是偶然。主要原因是，现在视频直播行业即将进入寡头时代，如果腾讯此时继续选择支持自家企鹅电竞，费时费力而且还不一定有效果。

根据，猎豹大数据显示，2017年度直播类APP排行榜显示，渗透率上YY、虎牙以及斗鱼为Top3级别，而腾讯的企鹅电竞仅排在第六位。在周人均打开次数上，作为游戏直播平台的虎牙和斗鱼稳稳占据前两位，相比之下，企鹅电竞还不如校长家的熊猫直播排名高。



2017年度直播APP数据（图片来自猎豹大数据）

视频直播行业即将进入寡头时代的一个显著标志是，斗鱼、虎牙两家同时宣布获得腾讯投资的同时，还都在IPO。其中斗鱼拟赴港IPO上市，虎牙则是已秘密在美提交了IPO申请。

公开资料显示，虎牙成立于2012年，成立5年多到目前为止仅有两次融资。虽然当时未披露股权比例和估值，但是上述行业人士表示，虎牙估值不低于7.5亿美元，也就是50亿人民币上下。

斗鱼方面，则是经过了5轮融资，总融资已经超过60亿元人民币；斗鱼官方表示，其估值已超过100亿元人民币。

按照这样的架势，虎牙和斗鱼上市之后，将会拥有更多的资金支持，有钱之后视频直播行业的优质资源就会向着这两家公司流入，如大量优质主播等。对于游戏视频直播网站而言，优秀的主播就是命根子。

另从虎牙跟斗鱼的策略来看，两家公司都在转型向着大直播平台方向转型，如斗鱼的嘉年华上将娱乐活动放在首位。另外除了游戏，像是科技、财经、文化、教育等领域的直播内容也开始被平台重视。

也就说，未来虎牙和斗鱼上市之后，他们就是这个行业的寡头。这个巨大的体量使其作为流量入口的重要性更加凸显。因此，腾讯会选择在此时突击进入两家公司。

11亿美元一点也不多，腾讯背后算盘打的响

钱！腾讯一点也不缺钱。将来这11亿美元所产生的影响，对于腾讯来说花的很超值。

首先，腾讯控制了视频游戏直播的两个头部厂商虎牙和斗鱼之后，或将结束目前直播行业战乱纷争的局面。除了上述两家公司，其他如呱呱视频、红点直播、龙珠直播等平台，也有腾讯的身影。

腾讯对于直播行业已经形成了绝对的控制力，那么行业内部再出现恶意竞争显然是不允许的，未来更多的是在腾讯推动下出现整合并购的情况，其他如阿里巴巴和百度等想染指这一领域也是枉然。

其次，腾讯投资视频直播为了保持游戏高速增长。游戏一直是腾讯的现金奶牛，而且在腾讯整体业务中占比颇高。但是从2017年前三季度财报看，以游戏为代表的增值类服务营收，在整个腾讯营收的占比正在下降。



腾讯增值业务营收占比正在下降（图片来自全天候科技）

数据显示，2017年Q1腾讯增值服务和网络游戏营收351.08亿元，占比41.47%；2017年Q2腾讯增值服务和网络游戏营收368.04亿元，占比39.40%；2017年Q3腾讯增值服务和网络游戏营收421.24亿元，占比为39.25%。

所以在这种情况下，游戏视频直播网站流量入口的重要性凸显。 比如腾讯代理的“吃鸡”国服已经到了上线的关键时刻，但是从数据上看吃鸡的在线人数正在下滑。

SteamCharts的统计资料显示，《绝地求生》的游玩人数近30天内日常活跃玩家数却首次出现负成长，一个月间便减少了将近11%的玩家，让玩家数由原先的近320万回落至307万人左右。腾讯可以继续号召游戏直播网站上的KOL（意见领袖），推出更多的条关于吃鸡的游戏直播，维持吃鸡的热度。

最后，腾讯布局泛娱乐背景下，视频直播平台是重要一环。腾讯自己提出泛娱乐概念已经有很多年。按照其思路，它将打通从IP授权到开发再到运营的多个环节，并且是全平台推广以及打通线上和线下的重要途径。

比如说，腾讯文学可以将IP授权给腾讯游戏开发游戏产品，并且运营，而腾讯所掌控的直播矩阵负责推广。到线下活动时，腾讯可以通过KOL（意见领袖）实现与用户的直接互动，形成自己明星IP粉丝经济。

反过来，视频直播平台也可以成为腾讯游戏运营的一部分，即游戏联运模式，可以让腾讯游戏有更多精力去做开发。比如腾讯的一些页游产品完全可以交给虎牙和斗鱼去做运营。

虎牙和斗鱼除了有大量传统的PGC（专业生产内容），它还会吸引大量的UGC，可以说，这是一个UGC+PGC的“UP”生态。以此巩固流量入口，为腾讯IP贡献更多用户。

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