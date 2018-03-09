早报：华为申请区块链技术专利 保护知识产权

【科技早餐】

●华为申请区块链技术专利

据报道，国家知识产权局布的最新专利申请中出现了华为申请的一项专利，能够利用区块链技术，支持P2P内容分发网络的验证功能。华为称这是一种保护通过点对点网络传播数字内容的知识产权解决方案。

根据专利描述，当各方通过对等网络发起下载请求时，系统就会将他们的私钥、或是用于访问内容的许可证与验证信息进行匹配，只有在验证请求在区块链上达成共识之后，内容才会被允许下载。

Z点评：天下无人不通“区块链”。



比特币也是一种区块链技术

【行业热闻】

●富士康工业互联网股份有限公司首发过审

在中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2018年第41次发审委会议上，宣布富士康工业互联网股份有限公司（首发）获通过。

●苹果回应用户iCloud遭入侵一事

回应原文：我们非常尊重顾客赋予我们的信任，将保护个人隐私和信息安全托付给Apple。捍卫用户的隐私是我们系统设计的出发点，任何一个AppleCare技术顾问均无法访问顾客的密码、电子邮件内容和照片等。我们将与这名顾客一起对该事件进行调查，并确保Apple员工和承包商团队遵守我们在顾客联络方面设定的严格标准。

●魅族15和15 Plus处理器曝光

有消息爆料称，魅族15将使用高通骁龙660处理器，而魅族15 Plus则将使用三星Exynos 8895处理器，此外魅族15 Lite的处理器也是高通的，应该第一档次是骁龙636。

●未删减版《死侍》将在北京上映

北京国际电影节官方宣布，未删减版《死侍》将首次在北京放映，提供IMAX版本。此外，去年已经上映过的《金刚狼3》也将上映137分钟的完整版。这次北京国际电影节的“系列饕餮”将一共带来8部《X战警》影片。

●谷歌公布Android P开发路线图

谷歌正式放出了Android P的开发路线图，路线图显示，谷歌计划在正式版发布之前推出5个开发者预览版，其中第二个预览版将在5月初发布，而正式版将在今年第三季度推出。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：华为申请区块链技术专利 保护知识产权http://news.zol.com.cn/680/6806204.html