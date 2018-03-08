【中关村在线新闻资讯】3月8日消息，今天蓝洞公司在其官方微博上宣布，之前闹得沸沸扬扬的逐步魔音糯米账号封禁事件今天再次发生了变化。魔音糯米账号封禁系误判，蓝洞官方也对该玩家进行了道歉。



蓝洞官方发表声明：已解封魔音糯米账号（图片来自于谷歌）

蓝洞表示，他们已经处理了涉事的工作人员，同时还整顿了相关工作流程。蓝洞也承诺，他们今后将更加努力的为PUBG玩家建造公平、健康的游戏环境，尽全力强化更为公正的反作弊系统。

以下为蓝洞官方声明全文：

玩家们大家好：

近期本公司针对可信度较高的投诉内容进行了相应的内部审查，过程中发现部分员工存在工作失误的现象。

包括去年9月封禁的玩家账号douyumoyinnuomi，也系业务人员们的失误及错误判断造成，现将此账号恢复，并对该玩家致以诚挚的歉意。

同时，针对相关业务人员，内部进行了相应的处罚措施，并整顿了相关工作流程。

今后，PUBG将更加努力的为玩家建造公平、健康的游戏环境，尽全力强化更为公正的反作弊系统。

最后，我们再次为该事件所引发的玩家忧虑向各位道歉。

谢谢。

PUBG开发及社区团队

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