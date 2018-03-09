iTunes的15年 写在离开历史舞台之前

“消费者不想被人当成罪犯，艺术家也不想自己的作品被人剽窃。它为这两种诉求提供了开创性的解决方案。”当年的乔布斯带着这样的宣言将iTunes音乐平台呈现在了人们的面前，并在接下来统治了一个时代。那一年是2003年。

可以说，iTunes Music拯救了当时正经历阵痛期的美国唱片业，并将这种数字付费方式推向了全世界，数字音乐时代就此真正开启。iTunes Music也让以专辑为主要销售主体的音乐界进入了单曲时代，如今“单曲为王”的音乐组织和贩售形式正是得益于iTunes Music。这是一个足以被记录进音乐史的传奇产品。



iTunes Music

但是iTunes Music在2013年时就开始走下坡路了，2013年iTunes在全球数字音乐市场份额还有75%，到了2014年就下降到了60%，营收也开始缩水。进入流媒体时代后，Spotify和Pandora对iTunes Music造成了强大的冲击，一种新的音乐贩售形式崭露头角。

年轻人开始觉得每首歌0.99美分的贩卖形式太过呆板，相较而言每个月交上9.99美元就能随时随时收听整个曲库的在线形式，就显得更加灵活和便宜。

而且iTunes Music的另一个问题也开始暴露，随着进入商店的音乐越来越多，iTunes Music商店的呈现形式就变得越来越不人性化，就像那些传统的唱片店一样陈列着货品，而顾客完全不知道该从哪里找，或是发现自己可能喜欢的音乐。

面对流媒体音乐的冲击，苹果曾做出过尝试，允许将iTunes Music购买的音乐存储到iCloud云端，以便用户可以随时收听。可笑的是除了iPod Touch，其他的iPod型号都不支持网络功能。但最重要的问题——音乐贩售形式——并没有得到解决，所以iTunes Music进一步没落，之后的苹果也不在财报中单独提及这一部分收入了。



Apple Music

终于，苹果在2015年推出了自家的流媒体音乐服务Apple Music，iPod也好几年没有更新了，甚至都撤出了官网商城，这也意味着iTunes Music将逐步退出历史舞台。

现在，苹果已经决定停止支持iTunes LP，该格式可以让发行者增加互动内容，苹果的决策意味着将停止出售iTunes Music下载服务。一个时代即将落幕。

在这个时代，大众向的有流媒体音乐，专业向的有实体唱片，iTunes Music反倒成了不上不下的那一个，走出历史舞台已是必然。

对于iTunes Music的离开，我们只能道一声“谢谢”。

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