共享汽车不被看好，滴滴还是往坑里跳

3月7日，滴滴出行宣布与北汽集团签署战略合作协议，双方将在新能源汽车运营、大数据应用、出行服务、定制车及充换电等领域开展业务合作。

此外在2月份，滴滴出行还宣布与北汽新能源、比亚迪、长安汽车等12家汽车厂商达成战略合作，共同建设新能源共享汽车服务体系。



滴滴共享汽车（图片来自baidu）

酝酿了半年之后，滴滴的共享汽车业务总算是要放手开干了。2017年8月，滴滴就已经在APP上开放了“分分租”这一入口，可是一直处在测试阶段。当前共享汽车虽然行业看重，但前景相当的不明朗。在这种情况下滴滴为什么还要选择往火坑里跳呢？

共享汽车一半火热一半冰冷

共享出行已是公认的风口，跟共享单车一样，共享汽车也呈现出爆发式增长。该领域仅仅2017年就注册约340家公司，实际运营约35家，运营车辆55000辆，上半年融资总额近4亿元。

正如数据显示现在共享汽车领域有大量玩家入内，而且玩法也是多种多样：

汽车厂商直接参与型：北汽在分时租赁领域已经孵化了绿狗、华夏出行、轻享出行三个品牌；奇瑞投资了首汽旗下分时租赁平台Gofun，以及多家出行公司；重庆力帆主导的盼达租车；奔驰旗下有Car2Share以及Car2Go。

创业公司型：如途歌、EZZY等。另外还有一个就是像Start租车这样的P2P模式。

冰冷的一半就是共享汽车还没有真正推广开来，就已经开始淘汰。特别是创业团队方面，EZZY已经在2017年10月提前出局，原因就是资金链断裂。相比之下，Togo在2018年一月获得了2600万美元的B+轮融资。

一热一冷之间体现出了共享汽车发展的问题。首先，共享汽车仅仅是看起来方便。因为受制于停车位限制，如北上广这些城市停车位紧张。当前分时租车平台普遍选用固定地点取/还车辆的方式，并不能很好的实现A点到B点的出行方式。

其次，共享汽车出行成本较高。这里体现在三个方面，一个方面是，押金较高，如Togo的押金是1500元，最便宜的是Car2Share，但押金也达到了500元。另一个方面是，你很可能会为前一个顾客买单。比如，Togo支持任意地点还车，但是所产生的停车费需要下一位乘客承担。最后一方面是安全成本，现在共享汽车虽然上传证件和驾照信息，但还是不能保证开车的就是本人。



押金情况（图片来自爱极客）

再次，运营效率较低。这里主要是汽车投放数量以及使用人群所决定的。仅以北京为例，当前投入运营的共享汽车超过万辆，相比之下北京市出租车就有6万辆。适用人群主要是短途出游和社区短途出行。根据TOGO公布的数据，每天一台车被5个不同的用户共享使用了7次，其中6次都是用户间自主共享。但是相比较每辆车的成本还是太低。

最后就是运营成本巨大。TOGO为例，其3月份宣布将向上汽大众直接签订采购上千辆大众Polo（车型是1.4L自动风尚版）。据了解，该车型最低售价5.79万元，按1000辆计算就是5790万元，加上后期的保险、维保费用，可见Togo刚刚融到的2600到万美元根本不够烧。

滴滴入局共享汽车是要做出行闭环

面对这样一个玩家众多，烧钱不够，前景不明朗的行业，滴滴还是选择进入。这是滴滴布局大出行战略的重要举动，当前共享汽车是滴滴最薄弱的一环。滴滴的出行业务已经囊括了出租车、专车、快车、顺风车、公交、代驾、试驾、租车，企业用车、甚至是共享单车。



滴滴布局大出行战略（图片来自baidu）

而且，共享汽车还有很大的成长空间。由罗兰贝格发布的《2018中国汽车共享出行市场分析预测报告》指出，到2018年，汽车共享出行的需求增长至3700万次/天，对应市场容量有望增长至3800亿元/年，然而，目前全国租赁车辆总数仅约20万辆，供给量远不能满足需求。

滴滴在共享汽车领域或走不同的路。跟北汽以及比亚迪等合作伙伴签约的内容看，滴滴的“分分租”并不是重资产模式，即滴滴仅仅是提供运营和大数据方面的支持。在出行平台上给伙伴提供入口，另外还提供车辆运营服务。这样不仅将成本压力降到最低，还能使入口流量变现。

滴滴布局共享汽车之后，凭借自身拥有的大量用户，诸多的车辆信息，以及司机，以及支付手段，届时滴滴也就基本上完成了智能出行领域的闭环。此目也是为未来的“无人驾驶+”做铺垫。

当无人驾驶技术成熟后，未来无人驾驶结合共享汽车将会是人们出行的主要方式，届时“车找人”，它们数据共享，自动选择最经济的路线，让你最快速到达目的地，不会违纪、不会超速，保证安全。可以说未来，城市里面的车辆除了少数私家车，其余则全部都会是无人驾驶共享车辆。



无人驾驶+共享汽车（图片来自baidu）

因此出行领域的竞争才刚刚开始。无人驾驶解决方案公司、汽车共享出行平台、甚至是汽车厂商等多方将会再次加入到出行领域的洗牌当中去，这中间既是同盟合作，更有弱肉强食。

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