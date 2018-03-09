信任危机后，斗鱼这40亿元融资该怎么花？

斗鱼“开挂”实锤了，因为他们刚刚拿到40亿元的融资。

去年这一年对斗鱼来说可谓喜忧参半，喜的不仅仅是完成了D轮融资，还首次举办了武汉斗鱼嘉年华，规模远超ChinaJoy。不过，火爆全球的《绝地求生》（PUBG）也给斗鱼招致了信任危机。此时，腾讯注资的40亿元融资对斗鱼来说就极为关键了。

雷帝触网的爆料中提到，除了40亿元的注资之外，腾讯还将与斗鱼进行深度战略绑定。联系到之前斗鱼和虎牙计划在今年进行IPO上市的消息，这样的传闻并非完全不可信。随后，斗鱼CEO陈少杰就在朋友圈里官宣了这一消息，只不过他和官方微博一样选择了美元这一单位来让数字不那么的悚动。



陈少杰官宣融资成功（图片来自于weibo）

直播这个领域一向是烧钱大户，但斗鱼在去年一反常态的宣布，他们已经进入了完全盈利的状态，积极对外投资扩张也是在2016年就已经开展的。似乎是早有预料一般，斗鱼很久之前就已经不局限于游戏直播，汽车、财经以及二次元等领域都有所涉及。

40亿元的融资并不是一个小数目，斗鱼怎么花这笔钱才能让自己的利益与腾讯的利益最大化呢？笔者看来，游戏直播这一主业是他们需要好好思考的地方。不仅仅要做直播，还应该做游戏。

中国的游戏市场有多大呢？看看腾讯和bilibili就知道了。2017年B站总收入为24.6亿元，其中超过20亿元的收入都是来自于手机游戏。至于腾讯就更加恐怖了，他们目前还没有公布第四季度的财报，仅第三季度PC端游戏和手机游戏的收入就已经达到268.44亿元，占到了整个公司收入的40%。



陈坤参加FGO首发活动（图片来自于谷歌）

斗鱼从去年已经开始在手机客户端上试水游戏售卖。去年3月份的时候，斗鱼宣布他们与椰岛游戏进行合作，售卖《返校》和《归家异途》两款游戏。不过，由于这些游戏也并非爆款，因此没有获得更多的反响。此后，斗鱼平台再也没有开展相关的合作售卖，椰岛游戏成为了唯一一个与他们合作的厂商。

这次搭上了腾讯，游戏直播与游戏售卖相结合，势必会成为平台下一个增长点。那么，贩卖什么样的游戏来推行这种新的机制就显得至关重要了。目前，《绝地求生》（PUBG）国服版还没有正式上线。斗鱼配合《PUBG》国服上线来进行直播推广，同时吸引直播观众来购买游戏，整个盈利链条就此构建完成。

如何更好的利用观众的打赏也是斗鱼需要面对的一个重要课题。用户的打赏与主播分成向来是直播平台一个重要的收入来源。根据目前的规则，一个火箭的打赏斗鱼会与主播五五分账，而一个火箭的价值为500元，这已经是礼物中的最贵的了。斗鱼签约主播的工资也并非和大多数人想象的一样，平台工资2000到5000不等，主要收入都来自于流量广告和粉丝打赏。对于小主播来说，这样的薪水相比很多上班族还有一定的距离。

这次借助腾讯的投资，倘若能与各大游戏厂商建立合作关系，将会实现更多的打赏的玩法。比如，观众可以把打赏金额直接充值到主播的游戏账户中，那么会有越来越多的厂商愿意与斗鱼合作进行推广与直播。这对于整个斗鱼游戏生态的构建都有着极大的帮助。



国服《绝地求生》预约人数已超千万（图片来自于谷歌）

除了游戏售卖之外，直播这一主业同样需要斗鱼倾注更多的精力。根据上次融资时斗鱼直播公布的官方数据显示，DAU已经达到近3000万，月活接近2亿，并且在细分领域占据超过七成的市场份额。不过，随着“卢本伟事件”等风波的影响，斗鱼需要面临虎牙这样有实力对手的竞争，依旧任务艰巨。

花重金强挖主播的风气还没有过去，但斗鱼直播已经成为损失比较惨重的一个。去年年底的时候，近20位主播从斗鱼直播平台出走，那么如何填补这些主播的空缺成了他们当下急需解决的问题。

在笔者看来，斗鱼利用融资来构建可持续的主播培养机制才是正道。从知乎等社交媒体中，时常可以看到一些小主播对于斗鱼官方的抱怨，知名主播固然重要，但是这些小主播也是斗鱼维持用户粘性的重要部分，也是成长为知名主播的后备力量。因此，如何来培养这些主播要比强挖知名主播更加重要。



斗鱼何时IPO上市？还是个谜（图片来自于谷歌）

融资与上市，这些都是斗鱼2018年公司层面的重要任务。现在融资已经完成，上市的时机也变得非常重要，毕竟那边欢聚时代已经向美国证券交易协会亮出了“虎牙”。

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