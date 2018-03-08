早报：华为P20 Lite工信部入网 刘海确认

【科技早餐】

●华为P20 Lite工信部入网：刘海确认

华为P20 Lite已经出现在了工信部官网了，编号为ANE-AL10、ANE-TL10。从工信部图片上看，华为P20 Lite正面采用全面屏，并且是和iPhone一样的“刘海”设计。背部则是竖排的摄像头，指纹识别也放在了背面。

配置方面，华为P20 Lite采用自家的麒麟659八核处理器，5.84寸2280x1080分辨率屏幕，4GB+64GB的内存组合，背部1600万+200万像素双摄像头，正面2400万像素自拍摄像头，电池容量为2900mAh。

Z点评：看来“刘海”以后也要成为标配了。



华为P20 Lite

【行业热闻】

●博通承诺投资15亿美元让美国领跑5G

之前美国政府表态支持高通对抗博通的恶意收购，为打消美国监管部门的担忧，博通公司日前表示，计划投资15亿美元来培训美国工程师，以便让美国领跑全球5G市场。

●锤子T3曝光：小刘海+横排摄像头设计

有消息称，锤子T3手机将采用小刘海+横排摄像头的设计，屏幕抛弃OLED而采用LCD，保留Logo指纹识别。老罗曾在微博上对“大刘海”设计进行抨击，认为非常丑，不知道这次小刘海的效果如何。

●传华擎将进军显卡市场 主打AMD产品

据报道，华擎将在今年4月正式进军显卡市场，以AMD的GPU为主要产品。有意思的是，资料显示华擎现隶属于和硕科技，而和硕的最大股东是华硕。

●Windows 10 S将不再作为SKU分发

微软操作系统部门副总裁Joe Belfiore在Twitter表示，Windows 10 S到2019年将作为一种模式集成到其他Windows版本中，而不再作为一个单独的SKU版本分发。

●HTC 2月营收创13年来最低

HTC日前在一份公告中称，公司2月份合并营收为26.1亿元新台币，环比下降23.24％，同比下降44.04％。这也是该公司自2004年8月以来的最低月营收水平。分析认为这种下滑源于全球竞争加剧。

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