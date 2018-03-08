一封献给CCTV5的情书：写在世界杯不足百天之际

CCTV5，我爱你。

距离世界杯开幕已经不足百天了，笔者大部分的世界杯记忆都是来自于电视，来自于CCTV5。世界杯四年间隔一届之于当下的网络时代来说过于漫长，而技术的发展推动着人们观看世界杯方式的变革。不过对于当下的国内市场来说，坐在电视机前观看洲际大赛依旧是主流。



俄罗斯庆祝世界杯倒计时100天（图片来自于视觉中国）

四年前巴西世界杯的时候，乐视体育还没有死，新浪体育依旧是整个体育行业的佼佼者。手机观看比赛直播的热潮已经兴起，但还没有现在如此的便捷。当时大部分的球迷都会选择在电视上观看比赛，但目前整个体育行业正在发生着剧烈的变化。

去年11月份的时候，中央电视台获得了2018年至2022年新周期国际足联旗下17项大赛的中国大陆地区独家全媒体版权。也就是说，俄罗斯世界杯和卡塔尔世界杯都将成为央视扩大自己影响力和创收的重要工具。

根据CSM媒介研究给出的数据显示，2016年法国欧洲杯小组赛的收视率基本都可以稳定在1.4及以上，普通比赛市场份额均值可达7%左右，重点比赛比如意大利对阵西班牙甚至可以达到32.1%的市场份额。



2016年法国欧洲杯的收视率（图片来自于收视中国）

如果说欧洲杯还是资深球迷狂欢的话，那么世界杯作为足球世界的金字招牌，吸引来的目光自然会比欧洲杯呈现几何倍数的增长。

中央电视台广告经营管理中心主任任学安在2018世界杯全媒体广告资源发布会上提到了巴西世界杯的成绩：超过7.9亿中国观众通过央视收看巴西世界杯，累计收视时长超过34亿小时，CCTV整体人均收视时长增长15.2%，主力频道CCTV5人均收视时长爆涨321.6%。大部分重点比赛的收视率都已经超过了4，德国与阿根廷的比赛收视份额甚至达到71.86%。

截至目前为止，央视方面并没有向其他网络媒体分发世界杯转播的相关版权，也就是说如果用户想要观看2018俄罗斯世界杯比赛，央视三套体育频道以及旗下的CNTV网络平台是用户收看比赛唯一的选择。不过在笔者看来，即便其他的网络平台获得了转播权，CCTV5电视平台依旧是当下用户最好的选择。

中央电视台副总编辑彭建明在接受采访时表示，作为大型足球赛事，大屏观看是足球转播赛事的特征，因此在足球转播中电视具有长远的、长期的、多一的、独特的优势。由此可见，央视自身对于电视转播的重视程度远超以往。



彭健明（图片来自于ifeng）

2014年的时候，FIFA就已经开始提供4K信号的传输，但那时全球一年4K电视的出货量也不过1400万台，4K电视刚刚进入普及期。在三年之后，4K电视已经成为市场的主流。根据IHS给出的2017年统计数据，第三季度中4K电视在国内市场占据超过半数的市场份额，而市场中大屏电视产品几乎全部采用4K屏幕。

在刚刚结束的平昌冬奥会中，CCTV5首次在转播中心搭建了4K超高清一体化网络制播系统，全面实现冬奥会4K信号的收录采集、编辑制作和播出传输。相信这样的尝试，正是央视在为今夏的俄罗斯世界杯进行试水。大尺寸的4K电视配合世界杯比赛的4K信号，也将是大多数球迷的选择。



平昌冬奥会转播中心（图片来自于谷歌）

那么问题在于，其他互联网平台的清晰程度是否可以达到4K呢？答案是否定的。PPTV、腾讯以及其他的直播平台，目前清晰度最高可以达到1080P，远远没有达到4K清晰度。在笔者看来，国内网络信号的传输要背锅了。

目前，全国平均带宽已经达到了19.0Mbit/s，而这仍然只是平均值。许多大城市已经推出百兆带宽网络，而部分城市宽带网络仍旧不发达，即便推出4K信号服务也无法让大部分网络支持。

基于这种情况，更多的体育直播网站把目光放到了智能手机身上，寄希望通过移动端来推出4K清晰度的直播信号。不过，4G的网速也无法支撑4K的分辨率，5G的理论网速则可以满足这些网站的要求。

让这些直播平台头疼的是，5G技术至少要到2020年才可以实现商用，显然无法赶上本届世界杯。因此，向电视上输出4K信号成为了最切实可行的方法，这也成为了央视的优势之一。

除此之外，免费收看依旧是普通观众以及个体经营者选择央视的重要原因。彭健明指出：“未来两届世界杯，中央电视台将一如既往地发挥我们独一无二的作用，为亿万球迷提供最优质的、免费的体育传播，争取观众观赛的成本最低、满足度最高。”

近年来，各大新媒体将付费收看引入到体育比赛转播之中。无论是NBA还是欧洲五大联赛，都是他们争取版权的主战场。对于世界杯这样具有全球影响力的大赛来说，如果依旧采取付费收看的策略，那么将会与央视“立足大屏幕”的策略背道而驰。

4K化和免费这两个主要特性，成为了用户选择CCTV5电视平台观看世界杯比赛的主要原因。对于CCTV5来说，俄罗斯世界杯是他们今年最为重要的一个项目，相信他们可以给球迷呈现一届精彩纷呈的俄罗斯世界杯。





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