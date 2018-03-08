智能生活事业群组能捋顺百度AI生态么？

本周百度内部宣布成立“智能生活事业群组”，集团总裁兼首席运营官陆奇兼任总经理。回望百度智能硬件之路，走的很辛苦………有平台、有技术、有产品，就是不出响。

这一次百度对智能生活事业群组的调整，能否将目前颇为坎坷的智能硬件生态彻底捋顺么？



百度总裁陆奇（图片来自baidu）

据百度官方介绍，智能生活事业群组（Smart Living Group，以下简称SLG）是由百度“度秘事业部”、百度“硬件生态渠道部”和“Raven Studio工作室”共同组成。

百度智能硬件的坎坷之路

2014 年，百度推出了Baidu Inside创新智能硬件合作计划，开始“勾勒”其智能硬件生态系统的美好蓝图。

2014年11月，百度智能硬件官网未来商店悄然上线，陆续出现了“小度3件套”，即：小度WiFi、小度路由、百度影棒，后来也有推出小度i耳目云摄像头、音乐盒、血压仪等硬件产品。但是不到两年，未来商店官网贴出公告称“因业务调整关停。”

2017年2月，百度宣布收购智能硬件创业团队——渡鸦。根据百度的定位，渡鸦团队将会承担起百度智能硬件的研发任务。10月，百度携渡鸦团队推出了智能音箱渡鸦 Raven H。

2018年3月，业内有传闻，百度拟裁撤渡鸦团队。随后百度渡鸦方面做出澄清，没有此事。3月6日，渡鸦Raven H正式现货开卖，售价1699元。

经历了超过四年的布局，百度依旧没能在智能硬件平台上占住脚，首款智能音箱产品的高定价，也确实让人看不懂。

百度做智能硬件的另类“套路”

百度李彦宏曾说过，智能硬件策略就是“要以平台化、接口化，让合作伙伴可以平等快捷接入，实现共赢。”事实上百度在实际操作中也是这样去做的。

百度正在通过一种“保姆式”的输出以及对待产品近乎严苛的态度去做智能硬件平台，渡鸦raven H正是在这样的策略下诞生的产物，百度希望Duer OS在产品体验上能够直击用户在智能音箱上的痛点，通过高质量的产品，为智能硬件打开良好的口碑，吸引更多开发者创业者到平台上来。

百度从OS底层开发到产品设计，到供应链采购联系，再到市场推广以及线上线下渠道等等都一手包办，这样做确实能够保证产品的稳定性以及非常好的用户体验，还能让百度掌握住智能硬件平台的主动权。



渡鸦raven H（图片来自baidu）

由此看，百度走的道路并非是一条类似小米那样的粗放式发展策略。小米数据显示，小米IOT设备激活量超过8500万台，日活超过1000万台，有近30家硬件生态厂商，由此小米米家成了当前最大的物联网平台。不过这样带了很多弊端，就是产品质量很难把握，量大质不高。

不过这样做的弊端也显而易见，在争分夺秒的市场竞争中，百度很容易就被甩开进度。现在百度成立SLG事业群，相信陆奇也是希望能够更直接的推动进度。SLG成立后，百度改变了过去软件、硬件和渠道各自为战的情况，三个团队之间在发挥各自优势的同时，其沟通协作将更加紧密，有助于深化百度智能硬件布局。另外，新成立的SLG有利于百度整合软硬渠道各项资源，拓展智能语音交互市场，加速AI技术落地。



百度CEO李彦宏（图片来自baidu）

百度智能硬件计划已经逐步明朗：从战略调整和产品平台上来说，百度拥有了DuerOS、Apollo、AI技术平台以及智能云平台，分别对应着语音交互、自动驾驶、人工智能技术开源以及云计算四个当下最火热的领域。

从技术上看，这四个平台之间有着紧密的联系甚至互补性，也逐渐构成了百度AI开放生态的全貌，比如语音交互与自动驾驶的结合，会给驾驶中的人机交互体验带来巨大的提升。而在场景层面，DuerOS目前正在着重发力家庭物联网，Apollo对准的是汽车物联网（车联网），然而家庭和出行又有很多关联之处，因此依托AI技术平台和云平台的生态效应，又会带来更多应用场景。

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