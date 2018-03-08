次世代快来了？我心目中的PS5应该是这样的

索尼的这一代主机PS4发售至今已经4年了，很多人都在猜测下一代主机（暂称PS5）会在何时到来。现在一条爆料消息让期待新世代主机的人又有了新盼头，而我们现在要思考的是，PS5会以一种什么样的姿态出现，又能否保持现在的优势？

日前有消息爆料称，PS5的开发套件已经在今年早些时候推送给了第三方游戏开发商。这次的爆料者曾成功爆料过NS版《黑暗之魂重置版》和《灵魂能力6》，可信度还是有的。

如今，PS5之于索尼的重要性已经远非当年PS4之于索尼可比，现在的游戏部门无疑是索尼公司最大的金矿，可谓重中之重。

索尼2017财年第三季度财报显示，索尼互动娱乐部门该季度营业额达到7180亿日元，营业利润为854亿日元，其营业额和利润均是所有部门中最高的，而且是其他部门的数倍，占到了全集团的四分之一。这让PS游戏业务一下子成为索尼的第一业务，所以这次换代会相当谨慎，否则可能会波及整个索尼集团。



索尼2017财年第三季度财报

PS5会在什么时候上市？

尽管官方尚没有任何消息，但是就这次的爆料信息来看，如果索尼已经在今年早些时候向第三方游戏开发商提供开发套件，那么以一款能够护航的3A级游戏大概两到三年的开发周期来算，PS5最快也要到2019年底或2020年初才能上市。

另一个考虑是，PS5的定位是下一世代主机，而不是PS4 Pro这样的半代升级，因此在性能上必须要有更大的提升。但就目前硬件市场的行情来看，想要达到超过Xbox One X性能一段距离，又能将主机的售价控制在300美元以内，几乎是没有可能的。所以只能在硬件价格下降之后进行投产，这个降价的时间也至少需要一年的时间，加上生产周期也是差不多两年。

最后就是考虑到PS4目前正值当打之年，索尼也没有必要太着急过渡到下个世代，因为换代的不确定因素很多，维持目前的势头更长时间对索尼来说并没有坏处。而且按照传统的主机生命周期，PS4还有2年的服役时间。

综上来看，PS5的发售日期可能是在2019年底到2020年初这段时间，硬件应该是使用现在已有的定制产品，售价可能仍然是299美元。因为如果选择PS4 Pro的399美元定价，那么之后的半代升级版就会达到499美元，这对主机来说太贵了，索尼有过切身教训。



599美元的PS3成了经典的笑话

PS5的架构会变吗？

就目前3A游戏的体量和对性能的要求来看，PS5应该还是继续使用X86架构，这也是没有选择的事。重点在于PS5会不会一改过去换代就彻底抛弃旧平台的习惯，选择兼容PS4平台的既有内容。

这在笔者看来可能性很大，最主要的原因就是游戏业务在索尼内部地位的变化，以及本世代索尼的巨大优势这两点。

主机行业一直以来都有这样一个规律，即每一次换代都是一次赌博，上一世代积累的所有优势都会在换代后失效。究其主要原因就是用户在上世代的投入和积累都无法带到次世代，缺乏延续性。现在的索尼担不起这样的风险，作为公司最主要的收入来源，一旦搞砸了后果不堪设想。况且索尼也不是没搞砸过，PS3初期的苦索尼尝过。

索尼PS4在全球超过7000万的装机量可是说在本世代处于绝对的统治地位，这种优势索尼一定会想方设法地带到次世代，而最直接的方法就是留住这7000万用户，让他们在PS4上的投资可以继续在PS5上享用。

而且X86架构也保证了这种换代方式的可行性。所以笔者认为，将来PS5的软件生态应该是：新出的游戏只能在PS5上运行，以保证PS5的正常销量；但同时也支持PS4游戏在PS5上运行，以保证PS4用户优先选择PS5。



PS4时代的绝对优势无法舍弃

通篇文章说下来，我们其实就是做了一个预测，这个预测基于硬件市场环境、索尼内部财务状况和主机市场既有规律，结论是这样的：PS5将在2019年底或2020年初发售，继续使用X86架构，可兼容PS4平台游戏，售价为299美元。

至于PS5的竞争对手，任天堂的Switch和PS的重合度很低，玩家一般不会在这两者之间做选择，所以并没有构成正面竞争。所以真正的竞争对手其实只剩下了微软的Xbox，按Xbox One X的发售时间来算，下一代Xbox应该会比PS5晚，如果索尼能够让PS4用户顺利过继到PS5，那么对微软的优势依旧很大，前提是微软不会突然爆出某种黑科技。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：次世代快来了？我心目中的PS5应该是这样的http://news.zol.com.cn/680/6803361.html