早报：美国政府力挺高通对抗博通收购要约

【科技早餐】

●美国政府：博通收购高通将威胁国家安全

博通一心想收购高通公司，但高通却非常排斥对方的收购要约，现在美国政府也看不下去了。近日美国财政部向高通和博通两家公司发出公开信，称博通收购高通交易可能会给美国国家安全带来威胁。

美国财政部公开信中称，博通在收购一家企业之后通常会切断投资，美国外资投资委员会已经意识到这笔潜在交易的安全威胁，将进行全面调查。

Z点评：高通也是美国国防部的签约合作伙伴，这让美国政府没法坐视不理。



高通处理器

【行业热闻】

●腾讯成长守护平台上线数字契约功能

记得马化腾前两天刚在两会提议中提过“孩子玩游戏不能一禁了之”，他给出的方法是与家长建立数字契约，结果这个功能现在已经上线了。该功能希望家长能在互相理解信任的基础上管理孩子学习和娱乐的时间。

●滴滴外卖首批9个城市曝光

美团做打车，滴滴做外卖，这个世界看上去好像乱了。现在滴滴外卖支持的首批9个城市已经公布，分别是无锡、南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门。

●三星收购人工智能搜索引擎Kngine

三星日前宣布收购人工智能搜索引擎创业公司Kngine，该公司主要开发基于深度学习等AI技术的移动解决方案。据悉，Kngine引擎能够不断阅读网页、理解内容并进行相应更新，扩大知识库。

●恭喜！谷歌量子计算机再次突破

谷歌量子人工智能实验室正式公布Bristlecone量子处理器，表示该处理器拥有72量子位，数据读取和逻辑运算的错误率低。谷歌称，Bristlecone处理器可充当试验平台，用以研究系统错误率和量子位技术的可扩展性，也可应用在量子模拟、优化和机器学习中。

●荣耀8青春版启动Android 8.0内测招募

华为宣布荣耀8青春版开启EMUI 8.0内测招募活动，该版本基于Android 8.0打造。据官方介绍，能够升级到EMUI 8.0的机型有荣耀8青春版全网通标配、高配和尊享版以及移动全网通定制高配和尊享版。

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