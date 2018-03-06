【中关村在线新闻资讯】3月6日消息，近日根据AI财经社的消息指出，阿里音乐与网易云音乐达成版权合作协议。双方旗下的音乐版权结构将会得到进一步的丰富和完善，并提供给用户更加优质的选择。



网易云音乐与虾米达成版权合作：三国杀继续（图片来自于谷歌）

据了解，阿里音乐将会把滚石、S.M.、BMG等优质音乐版权转授给网易云音乐；同时，网易云音乐将天娱、爱贝克思（avex）、丰华、华研国际等优质音乐版权转授给阿里音乐。此次阿里音乐和网易云音乐的携手合作，目的是希望共同探索音乐平台如何建立起更加良好有效的网络音乐版权授权、合作和运营模式，为广大用户更好地提供音乐作品和服务。

上个月初的时候，腾讯音乐与网易云音乐就网络音乐版权合作事宜达成一致，相互授权音乐作品，达到各自独家音乐作品数量的99%以上，并商定进行音乐版权长期合作，同时积极向其他网络音乐平台开放音乐作品授权。

腾讯音乐与网易云音乐此次就网络音乐版权达成合作，有利于网络音乐作品的全面授权和广泛传播，对维护网络音乐版权良好秩序、建立网络音乐版权良好生态起到积极作用。

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