网易严选要线下对飙无印良品？宣传的意义更大

在这届两会上，网易CEO丁磊在接受媒体采访时透露，网易严选的首家线下商店将会在今年上半年开业。网易首次表态提到严选线下门店是在去年9月，当时甚至连地址店铺都挑好了，结果就一直难产。而就在人们以为该计划就此搁浅之时，丁磊给出了今年开业的说法，网易又为何如此坚定地想要严选走到线下呢？

网易严选是网易旗下的高品质生活类自营电商品牌，涉及居家、餐厨、配件、服装、洗护、母婴、原生态饮食等品类。与传统电商不同的是，严选的商品以ODM模式*与大牌制造商直连，剔除品牌的概念，主打精品和性价比。



网易严选围绕ODM厂商

因此有人将严选看成是中国的在线版无印良品，而且现在这个“中国网络无印良品”似乎要走到线下与原版无印良品直面竞争了。对此，笔者倒是并不认为网易严选会广泛地走向线下。

毫无疑问，网易会在今年花大力气推动自己的电子商务业务，因为根据第四季度财报，电商业务已经占到了网易总营收的32%，达到46.54亿元；而且增速明显，同比增长达到175.2%。丁磊也已表示，40亿元的广州新总部大楼主要就是为严选准备的。

但即便如此，严选拓展线下实体店业务仍然不太现实，主要基于以下几点原因。

首先是电子商务的相对传统实体店面具有无法比拟的优势，严选通过网易系产品的流量入口以及与上游制造商的多年磨合，已经在流量运营、商品运营等核心环节获得优势，在消费升级期的当下具有更好的前景，且远未到瓶颈期。显然网易应该将更多的资源给到线上服务，而不是花大力气去铺线下门店。

其次，走传统线下门店路线的成本是目前的网易难以消受的。就网易财报来看，网易电商在四季度的毛利率仅有7.4%，甚至拉低了整个公司的利润率。随着电商业务的发展，网易在物流和仓储方面的成本将是相当大的一比开支，而广泛地开设线下门店将会让这个负担更加难以承受。



线下门店成本高昂

最后，网易现有的业务体系对线下零售没有任何加持，同样地，线下零售也没有反哺网易业务体系的地方。我们知道“新零售”这个概念很火，知道阿里、腾讯格外关注这个概念，但“新零售”不是简单地线上+线下，而是“赋能”。

阿里、腾讯之所以大力推动“新零售”是因为利益所在，支付系统、云服务、商用大数据服务，这些都是它们的商品，都是可以在“新零售”中获利的地方。然而这些网易都不具备，线下门店不会给网易邮箱带来更多用户，也不会让网易游戏玩家充更多的钱。

综上所述，网易严选并没有全面推进线下门店体系的必要，也没有那个精力。这次严选的线下门店，我们认为更类似于一个品牌馆，打造“品质生活场景概念”，传递文化观念，最终作用还是推广线上服务，而非真的要靠线下门店去创造营收。事实上，去年网易和亚朵合作的严选酒店也是这个范畴，宣传意义远大于销售意义。



网易严选酒店

*ODM，即Original Design Manufacturer的缩写，意为“原始设计制造商”，指制造商设计出产品后被其他企业看中，要求配上后者的品牌名称来进行生产，或者稍微修改一下设计来生产。

ODM模式则是绕过品牌商直接与原始设计制造商合作，剔除品牌溢价，让同类产品更具性价比。比如某设计制造商为某国际大牌设计生产某款产品，但也可以在不违约的情况下将类似的设计卖给其他不知名的品牌，结果就是两款产品品质差不多，但价格却相差甚远。

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