二手车目测要火！二手车电商已被BAT盯上

3月5日，两会期间政府工作报告中首次明确提出了“全面取消二手车限迁”政策，可见政府为二手车消费松绑、促进二手车行业发展的决心与力度。

政策一出，二手车市场的“风口袋”就再也扎不住了！阿里巴巴，百度和腾讯也都已经将触角伸向了二手车领域，开始拓荒。



二手车电商已被BAT盯上（图片来自baidu）

二手车电商背后都是BAT的影子

2018年3月，瓜子二手车的母公司车好多宣布，已经完成8.18亿美元C轮融资。这次融资由腾讯参与领投，红杉资本中国基金、工银国际和云锋基金等十多家资本跟投。

2017年11月，大搜车宣布获阿里巴巴、华平投资WI Harper Group 、招银国际、春华资本Primavera的3.35亿美元E轮融资。

2015年8月3日，人人车获腾讯、顺为资本、策源创投8500万美元C轮融资；另外在2017年9月25日，获滴滴出行2亿美元战略投资。注：滴滴也是腾讯大家庭中的一员。

2015年3月18日，优信获百度、Coatue Management的1.7亿美元C轮融资。

二手车这个近万亿的市场BAT很眼馋

统计显示 2017年，全国1068家二手车交易市场累计交易量1240.09万辆，同比增长19.33%，交易金额达8092.72亿元，同比增长高达34%。预计到2018年二手车的交易规模有望达到1500万辆。

反观新车销售市场，2017年全国乘用车共计销售了2471.8万辆，相比于2016年销量仅增加了1.4%，这也创下了近12年来乘用车市场年度增速的新低。



二手车销量变化图（图片来自腾讯）

面对如此大的市场体量，二手车电商的渗透率却不足。根据市场机构罗兰贝格的数据，二手车电商的渗透率相比较整体销量而言仍不足。在个人消费者卖给经纪商/黄牛的二手车中，约25%利用了C2B电商平台达成交易；在B端之间的流转(经纪商/黄牛和4S店之间)，B2B拍卖平台的渗透率达到50%；在B2C环节，电商的渗透率同样超过50%。

BAT选择进入二手车市场分一杯羹也是情理之中。 同时罗兰贝格预测到2020年，中国二手车B2C市场的电商渗透率将进一步提升至80%。也就说未来在二手车电商中出现一个霸主的几率是相当的大，BAT布局现在就是布局未来，就是在培养下一个二手车电商的头部厂商。

二手车交易量增长快，但是二手车贷款金融渗透率却很低。这对于BAT又是一个一本万利的买卖。相比较其他电商、线下实体店等投资大，回报慢的情况，做金融贷款显然要赚钱得多。更重要的是，阿里巴巴、百度以及腾讯的金融项目也有了稳定客源和渠道。公开数据显示，相比于新车金融36%以上的渗透率，中国的二手车金融的渗透率仅为8%左右。

现在百度在官方网站上推出了百度汽车频道，提供二手车搜索、估价卖车、贷款买车、车险等信息聚合服务。这其中，百度为优信二手车平台推出了（ABS）金融服务，这就让优信二手车有了充足的资金去支持其二手车零售金融和供应链金融服务。

2015年阿里巴巴就已经在汽车金融领域有所动作：阿里汽车事业部联手蚂蚁小贷和众多汽车厂商推出“车秒贷”。

腾讯则是在2015年1月联合京东以现金和独家资源的形式对易车网投资约13亿美元，并向易车旗下专注于汽车金融互联网平台的子公司易鑫资本注资2.5亿美元。

二手车为BAT提供了一个进入汽车产业链以及汽车后市场的途径。例如人人车将在汽车售后服务领域与滴滴展开深度合作，滴滴“小桔车服”今年计划在全国范围内落地汽车维修保养店，人人车将全面对接小桔车服的维保服务。

在此种场景下，BAT通过进入二手车领域完成了拓展了线上平台的入口，同时又能实现线下消费支付与诸多汽车后产业链、消费金融业务的布局。



二手车交易平台（图片来自baidu）

最后，二手车市场高速增长的同时，还有利好政策护航。早前国内二手车受制于限迁等地方保护主义政策发展并不顺畅。现在政府已经明确提出“全面取消二手车限迁”政策，这将进一步为二手车行业松绑，未来一个时期二手车市场将会进入全面爆发期。

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