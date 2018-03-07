网易严选线下店还是来了：新零售才是出路

运营了两三年之后，网易才在上个月发布的财报中加入了电商业务数据。似乎是预告一般，丁磊在最近的采访中确认，今年上半年网易严选将开设线下店。电商业务将成为网易内部一颗冉冉升起的新星。



丁磊在两会发言（图片来自于南方都市报）

网易严选在许多人眼中是国内“新电商”中的代表品牌，其自营模式也领先于其他大部分的电商平台。由于网易严选的用户群体以及直接与厂商对接的属性，新零售领域对于他们来说似乎是一个顺理成章的选择。

根据网易给出的2017年第四季度财报，网易电商业务的净收入已经达到了116.7亿元人民币，成为网易仅次于游戏业务的第二大收入来源。不过，网易严选成本颇高的特殊性质，决定了这一业务在利润方面仍旧无法超越广告业务。



网易严选（图片来自于谷歌）

其实在去年的时候，网易严选已经开始进行线下零售店的准备，计划与世纪联华·鲸选体验店合作，但最后无疾而终。同时，网易严选也曾经在大连开设了快闪店，并且直接把店址选在了无印良品的对面，但最终没有引起用户的关注。



世纪联华·鲸选（图片来自于谷歌）

当时，新零售还是一个互联网行业重要的风口。几个月过去，许多公司已经放弃了此前的相关计划，但网易严选还是选择了继续坚持并即将推出“完全体”，显然他们已经把从线上走到线下当作了一条发展电商业务的必经之路。

新零售主要指的是企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式。这一概念最早由马云在2016年提出，并在随后发扬光大。

丁磊希望把网易严选的业务从线上扩展到线下，并大力发展新零售，主要还是看中了中国正在进行的消费升级。他在采访中指出，大型的互联网公司都非常愿意和中国优质的制造业公司合作，根据中国消费者的需要开发产品，而中国消费升级的红利可以维持30-50年。



马云在2016年云栖大会上提出新零售（图片来自于谷歌）

中国的电商业务发展也有将近十年的时间，消费者的需求在不断提升，他们已经不再满足于现有的电子商务以及网上购物。消费者需要的已经不仅仅是购买的结果，更重要的是购买的体验与过程，这些东西都是新零售所能带给他们的。

今年对于网易严选的任务还是非常艰巨的，丁磊给网易严选定下的目标为200亿元成交额度（GMV），是2017年3倍的数据。与之相对的是，丁磊对于网易严选短期内的盈利程度并没有做过多的要求，也就是说在未来的一年中，是网易严选线下销售搭建的重要一年。

丁磊接受采访时曾经表示今年会投资40亿元修建总部大楼，主要就是为了电商平台。不过，丁磊并未提及网易严选线下店的经营策略。在笔者看来，一二线城市中的大规模零售店是网易严选的最好选择。

与同公司的网易考拉相比，网易严选在定位上就与其有着极大的不同。根据网易官方给出的两种产品的用户画像，网易考拉的服务主体是24-35岁的女白领，消费能力相对更高；而网易严选的服务主体则是刚毕业年轻人，这些人消费水平不高，男性占到了其中绝大部分。



网易严选用户画像（图片来自于谷歌）

因此，网易严选的服务群体主要集中在一二线城市生活。对于这些一二线城市年轻人来说，精品化依旧是他们所追求的对象，但价格也是他们考虑的重要原因。如果能够铺开网易严选的线下店，那么节省下的物流费用对于他们的目标用户来说还是非常有吸引力的。

网易严选目前已经与500多家工厂企业进行了合作,单纯做线上业务的话对于他们的物流压力巨大。当地的工厂直接与线下店进行对接，物流需求就将大大缓解。

除了成本因素之外，网易严选的特性也与“新零售”相贴合。网易严选相比于其他的电商平台，具有三大特性，分别为：改造上游供应链、提供最优性价比商品和倡导环保简约。恰巧，当下大部分的“新零售”线下商店与网易严选的这些特性极度贴合。

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