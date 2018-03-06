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    谷歌出售旗下餐饮点评网站Zagat：已签协议

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】3月6日消息，谷歌日前宣布，将把旗下餐饮点评业务Zagat出售给餐饮点评网站The Infatuation，目前两家公司已经签署了协议。

    谷歌出售旗下餐饮点评网站Zagat：已签协议
    谷歌出售旗下餐饮点评网站Zagat（图片来自baidu）

    　　The Infatuation CEO克里斯·斯唐（Chris Stang）发表声明称：“标志性品牌不是经常都能买到的，而Zagat就是个这样的品牌。”　The Infatuation并未透露收购价，这个餐饮点评网站已有9年历史，在芝加哥、纽约和旧金山等城市都拥有内部点评团队。该公司计划将Zagat作为一个独立品牌进行运营。

           据了解，谷歌在2011年以1.51亿美元的价格收购了Zagat，将其内容整合到了谷歌地图（Google Maps）及其他服务中去。今年早些时候曾有消息称，谷歌可能出售这项业务。

          “Zagat帮助我们为各种产品的用户提供了有用的、相关性很强的餐饮搜索结果。”谷歌产品和工程副总裁简·菲茨帕特里克（Jen Fitzpatrick）在声明中说道。“The Infatuation是一家创新的公司，对Zagat品牌来说将是个极好的新‘家’。”

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/680/6801460.html report 912    【中关村在线新闻资讯】3月6日消息，谷歌日前宣布，将把旗下餐饮点评业务Zagat出售给餐饮点评网站The Infatuation，目前两家公司已经签署了协议。谷歌出售旗下餐饮点评网站Zagat（图片来自baidu）　　The Infatuation CEO克里斯·斯唐...
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