早报：iPhone X又曝新问题 低温下闪光灯不工作

【科技早餐】

●iPhone X又曝新问题 低温下闪光灯不工作

据报道，iPhone X和iPhone 8/8 Plus最近又出了新问题，该问题表现在，如果遭遇寒冷低温天气，手机摄像头的闪光灯会停止工作。对此，苹果方面尚未有任何回应。

有意思的是，这个问题只出现在iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X上，旧机型反倒没有这个问题。事实上在iPhone X和iPhone 8/8 Plus发售后就多次曝出问题，这让人们对苹果的品质产生怀疑。

Z点评：苹果应该好好想想自己是否越走越远了，当年品质保障的苹果现在哪去了。



iPhone X

【行业热闻】

●马化腾：青少年玩游戏不宜一禁了之

马化腾的两会议案提出了《关于加强青少年科学教育和网络素养 培养面向未来的创新人才的建议》，表示青少年沉迷游戏的现象应该防治，但不该一禁了之。他认为，可以用技术手段让家长和孩子订立数字契约。

●疑似HTC U12通过3C认证

一款型号为HTC 2Q55300的新机近日通过3C认证，从其配备的充电器型号，有分析认为该机应该是即将发布的HTC U12。据悉，HTC U12是HTC的最新一代旗舰机型，曾在5G产业联盟成立大会上亮过相。

●2018年全面屏手机出货量将达40%

有数据显示，2018年出货的智能手机将有40%采用全面屏，且大部分旗舰产品会使用6英寸以上的屏幕，这将推动2018年出货的手机产品的屏幕尺寸平均达到5.6英寸。

●OPPO R15手机屏占比将达到90%

OPPO已经在官网上宣布了新旗舰R15，现在有更多消息显示，OPPO R15系列将采用6.28英寸的Super-V Display超视野全面屏，左右边框为1.78mm，屏占比将达到90%。

●华为P20/P20 Pro价格曝光

知名爆料人Roland Quandt日前提前曝光了华为P20/P20 Pro的售价，他表示华为P20在欧洲的起步价为679欧元，P20 Pro为899欧元，P20 Lite则为369欧元。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：iPhone X又曝新问题 低温下闪光灯不工作http://news.zol.com.cn/680/6800991.html