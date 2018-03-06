    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    早报：iPhone X又曝新问题 低温下闪光灯不工作

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    科技早餐

    iPhone X又曝新问题 低温下闪光灯不工作

    　　据报道，iPhone X和iPhone 8/8 Plus最近又出了新问题，该问题表现在，如果遭遇寒冷低温天气，手机摄像头的闪光灯会停止工作。对此，苹果方面尚未有任何回应。

    　　有意思的是，这个问题只出现在iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X上，旧机型反倒没有这个问题。事实上在iPhone X和iPhone 8/8 Plus发售后就多次曝出问题，这让人们对苹果的品质产生怀疑。

    Z点评：苹果应该好好想想自己是否越走越远了，当年品质保障的苹果现在哪去了。

    机构爆料：苹果下代iPhone X顶部还是有缺口，不过刘海会变小
    iPhone X

    行业热闻

    马化腾：青少年玩游戏不宜一禁了之

    　　马化腾的两会议案提出了《关于加强青少年科学教育和网络素养 培养面向未来的创新人才的建议》，表示青少年沉迷游戏的现象应该防治，但不该一禁了之。他认为，可以用技术手段让家长和孩子订立数字契约。

    疑似HTC U12通过3C认证

    　　一款型号为HTC 2Q55300的新机近日通过3C认证，从其配备的充电器型号，有分析认为该机应该是即将发布的HTC U12。据悉，HTC U12是HTC的最新一代旗舰机型，曾在5G产业联盟成立大会上亮过相。

    2018年全面屏手机出货量将达40%

    　　有数据显示，2018年出货的智能手机将有40%采用全面屏，且大部分旗舰产品会使用6英寸以上的屏幕，这将推动2018年出货的手机产品的屏幕尺寸平均达到5.6英寸。

    OPPO R15手机屏占比将达到90%

    　　OPPO已经在官网上宣布了新旗舰R15，现在有更多消息显示，OPPO R15系列将采用6.28英寸的Super-V Display超视野全面屏，左右边框为1.78mm，屏占比将达到90%。

    华为P20/P20 Pro价格曝光

    　　知名爆料人Roland Quandt日前提前曝光了华为P20/P20 Pro的售价，他表示华为P20在欧洲的起步价为679欧元，P20 Pro为899欧元，P20 Lite则为369欧元。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：iPhone X又曝新问题 低温下闪光灯不工作http://news.zol.com.cn/680/6800991.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/680/6800991.html report 1553 【科技早餐】●iPhone X又曝新问题 低温下闪光灯不工作　　据报道，iPhone X和iPhone 8/8 Plus最近又出了新问题，该问题表现在，如果遭遇寒冷低温天气，手机摄像头的闪光灯会停止工作。对此，苹果方面尚未有任何回应。　　有意思的是，这个问题...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP