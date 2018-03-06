ofo终于融到钱了 靠的是抵押1000万台小黄车

ofo终于融到钱了，靠的是抵押10,997,572辆小黄车（根据债务数据推算）。根据ofo官方数据，他们在全球已经投放超过1000万辆共享单车。也就是说，ofo几乎把自己投放的共享单车都质押给了阿里。



ofo共享单车（图片来自于谷歌）

阿里巴巴向ofo注资17.7亿元，获得了超过1000万辆ofo共享单车的产权。这种结果对ofo来说难言成功，尤其是公司经营最重要的一部分目前已经归于阿里。

有趣的是，根据AI财经社报道指出，滴滴在ofo融资的过程中有所阻碍，甚至拒绝在投资协议上签字。滴滴出行、ofo与阿里巴巴这三者的关系也值得人们细细品味。

根据天眼查上的数据显示，此次质押融资总共为两次，登记都是在本月完成的。2月5日的时候，ofo进行了第一笔质押，他们将北上广深重点地区的4447572辆小黄车质押给了上海云鑫创业投资有限公司，质押金额为5亿元。这家公司是蚂蚁金服关联公司，法人代表为蚂蚁金服CEO井贤栋。

第二次质押发生在2月12日，抵押共享单车的具体数量并没有明确指出，债权数额为12.66亿元。根据估算，如果按200元一辆计算，这部分共享单车数量至少将达到630万辆。抵押权人为浙江天猫技术有限公司。



ofo共享单车产权质押状况（图片来自于sina）

这两次的质押其实非常有意思，如果阿里想要对ofo进行注资，那么17.7亿元人民币并不算多，也并不需要避开监管部门。笔者猜测，之所以会分成两次进行质押融资，主要是为了避免触发公司董事会决议。一次性借款17.66亿元需要董事会决议，但单次借款15亿元以下则不需要通过董事会。因此，ofo与滴滴的矛盾也就摆在了台面上。

事实上，滴滴与ofo之间的矛盾由来已久。去年11月份的时候，滴滴向ofo派驻的执行总裁及CFO等高管已经“开始休假”，双方的关系已经出现紧张的趋势，随着双方出面澄清传言，此次风波表面上才算平息。然而两个月之后，滴滴直接杀入共享单车领域，双方矛盾进一步激化。



滴滴派驻ofo高管南山（图片来自于谷歌）

在滴滴出行内部，阿里占股比例约为8%，而腾讯占股已超过9%，因此腾讯相比阿里也更加有话语权。滴滴公司CEO程维也参加了马化腾之前组织的乌镇饭局，他们可以说是一个不折不扣的腾讯系公司。因此，如果ofo希望向阿里进行融资，而作为大股东的滴滴出面进行阻挠那就再正常不过了。

除了滴滴当前的立场之外，他们对于共享单车市场的重视程度也决定了他们为什么要阻止ofo融资。滴滴的共享单车平台中包含有ofo共享单车和小蓝单车以及自有品牌“青桔”。根据滴滴的计划，他们将在年内投放超过600万辆青桔单车。如果加上小蓝单车，那么滴滴共享单车平台的共享单车保有量已经超越ofo。



滴滴出行（图片来自于谷歌）

从常理来判断，ofo并不需要如此大规模进行融资。由于现在共享单车投放的监管程度，滴滴并不需要投放更多的车辆，同时随着春季的来临，共享单车的需求也在不断升温。各家共享单车企业停止了补贴大战，因此ofo在正常情况下是不需要如此大规模的融资的。如此费尽心思的资产质押，最有可能的目的就是ofo希望将滴滴公司挤出董事会。

今年年初，阿里巴巴已经从朱啸虎手中购得了30亿美元的股份。朱啸虎一直主张ofo与摩拜进行合并，随着滴滴与ofo发生了不和，合并的机会也越来越低。



朱啸虎（图片来自于谷歌）

现在，ofo已经将公司大部分的重要资产转移给了阿里，而他们得到融资之后除了可以偿还部分债务之外，公司股权结构也将迎来大洗牌。滴滴出行大概率需要接受阿里掌控ofo的事实，并逐渐退出ofo的管理，仅保留投资性质的股权。阿里巴巴在获得ofo大量资产之后，整个共享单车市场将变为滴滴、阿里以及摩拜三家争霸的局面。

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