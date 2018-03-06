B站申请IPO上市 一个靠游戏养活的视频网站

前段时间我们曾经分析过爱奇艺的IPO招股书（地址），发现主流视频网站一些当下的特点，比如从广告营收向会员增值服务营收转型，重视自制内容和版权购买等等。但是在主流之外，还有另一类视频网站，这就是我们今天要说的哔哩哔哩，俗称B站。

可巧的是，B站也在近日提交了IPO申请，计划在纽约证券交易所挂牌交易，融资金额4亿美元。通过B站的招股书，我们发现了这家视频网站很多的不同点，很有意思。



B站月活跃用户接近7200万

与传统视频网站“广撒网”的用户策略不同，B站的用户成分相对比较单一，非常具有针对性。从招股书上看，B站2017年平均月活跃用户数为7180万，其中81.7%是“90后”和“00后”。

这部分用户的喜好有着很鲜明的特点，同时B站也针对这部分人群对网站的内容和服务进行规划，最终形成一个相对有效的良性循环，即：针对性的内容——吸引更多同好——更多针对性内容。

因此我们可以看到B站的四大营收版块也有围绕着这个核心。招股书显示，B站的业务分为手游、广告、直播及其他增值业务、其他。

那么B站的营收配比情况是怎样的呢？招股书显示，游戏收入占B站2017年总收入的83.4%，直播业务占7.1%，广告业务占6.5%。可以说这种情况在所有视频网站中都是个异类。

而更重要的是下面这个数据，B站游戏的用户有90%来自B站自身的社区平台，极少通过外界引流而来。这意味着，我们前面说的B站用户运营策略是证明非常有效的，其自身平台可以形成一个消费闭环的模型。



B站游戏中心

事实上，B站最让人眼红的也正是这一批高质量的用户群，这类人群有着这样一些特点：消费欲望高、有消费能力、乐于接受新事物、社交的亲和力、容易形成群聚效应。

那么B站靠什么吸引用户呢？当然是内容，然而这内容基本上不用花太多钱。与传统视频网站不同的是，B站的内容和版权成本仅为2.62亿元，占总成本比例只有13.6%，真是还不如宽带成本。要知道爱奇艺这一项的成本高达126.17亿元，占到了总成本的一半以上。

B站的视频来源主要是靠NGC内容，同时用户上传的内容也都是年轻人感兴趣的。实际上B站吸引用户的能力正是其用户本身的群聚效应，“找同类”的用户会不自觉地来到B站，同时进一步扩大这个效应。

在B站，年轻人可以看到自己感兴趣的视频内容、亚文化现象，可以发出自己的声音，可以被理解，聊的内容有人能够响应，这本身就是一种强大的吸引力。可以说，现在的B站本身就是一种文化聚落。



B站本身就是一种文化聚落

有了这样可以自行发育的用户群体，B站的营收内容就变得水到渠成了——游戏运营。而且我们也发现，B站的游戏中心在挑选游戏上也很有针对性，多是面向二次元文化的主题以及一些能提高“逼格”的文艺独立作品。

从以上我们可以发现，B站走出了一条既不靠广告，又不靠会员费的新路子，其核心能力就是运营好了一批高质量用户。

只不过这种模式同样存在弊端，事实上B站在游戏方面的“开花”就是因为《FGO》和《碧蓝航线》这两款游戏，这就意味着其对于游戏的吸金能力非常依赖。B站目前面临的最大风险是，如果《FGO》的风头过去了，该怎么寻找新的用户变现点。就B站当下的模式来看，并没有一个稳定的可持续的营收项目可以依赖。

B站的用户质量毋庸置疑，但现在的变现方法过于粗暴，如何利用好这些用户顺利创造营收又不影响用户体验，是B站当前最应该考虑的问题。

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