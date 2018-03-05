B站向美国SEC提交IPO申请：拟融4亿美元

【中关村在线新闻资讯】3月2日消息， 哔哩哔哩弹幕网(B站)日前向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请，计划在美国上市，融资金额4亿美元，股票交易代码为“BILI”。



B站向美国SEC提交IPO申请（图片来自baidu）

B站表示，此次募资将用于继续满足用户对优质内容的需求、持续提升用户体验。同时，公司将进一步加强平台技术，包括云技术、大数据和人工智能，并全方位加强平台的竞争力。

根据招股书显示，目前，公司董事长兼CEO陈睿持股21.5%，为第一大股东;创始人兼总裁徐逸持股13.1%;副董事长兼COO李旎持股3.7%。在主要机构投资者中，华人文化 (CMC)持股12.8%，位列第一;正心谷创新资本(9.0%)、IDG-Accel(7.6%)、君联资本(5.9%)、腾讯公司(5.2%)分列二至五位。

2017年哔哩哔哩总收入为24.68亿元，基于非美国通用会计准则(Non-GAAP)的年净亏损为1.01亿元。2017年收入同比增长372%，2016年同比增长300%。目前，游戏是哔哩哔哩收入占比最大的业务，在2017年占总收入的83.4%。直播业务和广告业务起步较晚，分别占比7.1%和6.5%。

截至2017年第四季度，哔哩哔哩月度活跃用户为7180万，是2016年第一季度的2.5倍;用户日均使用时长为76.3分钟。用户中81.7%是出生于1990-2009年之间的年轻人。哔哩哔哩正式会员第12个月的留存率超过79%，这体现出哔哩哔哩用户的超高黏性以及对品牌的高度认同。

根据公开信息显示，哔哩哔哩以ACG(动漫、游戏)相关内容起步，现阶段已发展为包含视频、游戏、直播、社区等服务的综合性内容平台。其中，专业用户创作视频(Professional User Generated Video，PUGV)占整体视频播放量的85.5%。2017年活跃内容创作者的数量同比增长104%。

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