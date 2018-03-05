早报：酷我音乐回应称无任何形式ICO计划

【科技早餐】

●酷我音乐：无任何形式ICO计划

针对网上“酷我音乐区块链非公开内测”的传闻，酷我音乐进行了回应，称该消息不属实。酷我音乐表示没有任何形式的ICO计划，但会持续关注区块链技术，储备技术基础，探索技术与行业的价值创新融合。

据悉，之前有消息称酷我音乐推出音乐大众区块链产品“酷链钱包”，是酷我向ICO迈出的第一步。

Z点评：这已经不是第一个此类传闻了，2018年无疑将是区块链爆发的一年。



酷我音乐

【行业热闻】

●富士康工业互联网上市申请将审议

证监会发审委发文称将于3月8日召开2018年第41次发行审核委员会工作会议，会上将审核富士康工业互联网股份有限公司的首发申请。此次IPO对转型一直颇为艰难的富士康意义重大。

●新版《海尔兄弟》有望暑假上映

海尔集团总裁周云杰日前表示，这次两会他带的议题是治理儿童网络视频内容，借此他还透露，新版《海尔兄弟》有望于今年暑期播出，第一季将推出54集，目前已拍摄三分之一。

●5G第一版国际标准将于今年6月完成

中国信息通信研究院院长刘多日前表示，5G第一版国际标准将于今年6月完成，我国5G研发试验第三阶段将于今年年底前完成。据悉，我国提交的5G国际标准文稿占全球32%，牵头标准化项目占比达40%。

●新4G漏洞被发现 可跟踪用户位置

日前有大学研究人员发现了一系列新的网络攻击，该网络攻击主要利用4G LTE网络协议中存在的漏洞，该漏洞可以被利用来进行监视呼叫和信息、设备脱机、跟踪用户位置并发送虚假警报等10种攻击。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：酷我音乐回应称无任何形式ICO计划http://news.zol.com.cn/679/6799852.html