共享单车恢复原价后真有盈利能力吗？

继ofo小黄车在去年12月恢复正常收费之后，摩拜单车也于近日将月卡价格恢复到了原价的20元/月。两大共享单车的烧钱大战在持续一年之后终于告一段落，此情形和当年的滴滴快的大战何其相似。

从2017年2月开始，ofo和摩拜单车正式进入社会视野，共享单车这个新兴的产业也逐渐被社会所接纳。之后，ofo和摩拜就开始各自的拉用户战略，最直接粗暴的自然就是价格大战。

整个2017年，ofo和摩拜单车的价格就几乎没有正常过，几乎一直处于优惠活动中，从开始的充100送300，到后来不间断的“免费骑周”再到“免费骑月”，之后有开启了常态的“1元月卡”“2元月卡”。这种烧钱方法能够烧到现在应该是真的少不动了。



共享单车

共享单车盈利到底有多难？

也就是说，在这个阶段，共享单车几乎是没有任何营收的，即便算上“1元月卡”阶段，以ofo月活跃用户数峰值7000万来算，每月的收入不过是7000万元。此外再加上部分正常的单笔支付订单和广告收入，ofo的每月收入也非常有限。

但是共享单车的运营成本是多少呢？有数据披露，ofo每月的运营成本接近3亿元，也就是说ofo在去年几乎每个月都要亏损接近2亿元。摩拜的情况也差不多。

那么，结束了烧钱阶段的共享单车距离盈利还有多远呢？我们不妨来算个账。

根据最新数据显示，ofo在的月活跃用户数大约为7000万，摩拜的月活跃用户数大约为6500万。如果按照原价月卡20元来计算，确实能够产生不错的收益，但是仍然面临三个大问题。



月活跃用户数（图片来自网络）

一是恢复原价后的用户留存问题，从1元/月上涨到20元/月，用户流失的比率可能会出乎意料。数据显示，共享单车用户的爆发式增长主要发生在下半年，直接增长了近一倍，而这也是ofo和摩拜免费大战的时间段。因此，共享单车在恢复原价后还能留住多少用户是个真正的大问题，可能要做好直接砍一大半的准备。

一是共享单车有着非常明显的淡旺季特性，从去年反映的情况来看，共享单车在夏季会进入一个小淡季，而在冬季则会进入一个大淡季。用户周期性地骤增骤减让车辆的维护成本高企，这一点和国内的铁路系统很相似。

另一个问题是，共享单车的盈利模式过于单一，基本上依靠的是单车的租赁费用，这对于现代企业来说过于保守，今后的拓展面过窄，简单来说就是上限太低。尽管摩拜最近也在尝试运营骑行装备商城，但前景并不乐观。

共享单车还是得走向合并

从现有的情况来看，共享单车的盈利模式最终还是要靠群聚效应，也就是靠的是用户数量。单车租赁收入，这个很容易理解，单以月卡用户来说，一个用户就是20元/月，多1000万用户就是每月多2亿收入。

但是，我们认为共享单车的广告收入才是未来更重要的组成部分，也是最大潜力的增长部分。只不过两家现在都面临一个问题，那就是用户数量，如果考虑到恢复原价后的用户流失，ofo和摩拜每家3000万左右的月活跃用户数对广告主来说影响力有限。



广告收入

所以从上面两点来看，ofo和摩拜的合并可能是最好的选择。一方面是规模效应可以大幅降低共享单车的采购管理成本，一方面是能够对广告主产生更大的吸引力，未来在广告收入上将会有大幅提升。

共享单车会最终破产吗？

当然也有人认为，共享单车就是一次资本泡沫，最终还是会破灭，对此笔者不敢苟同。共享单车就目前来看除了是一种商业产品外，同时也已经具备了提供社会化功能的性质，解决了社会上的一部分实际问题，分担了政府的管理压力，想要直接取消依然不现实。

而且，ofo和摩拜现在也是作为支付宝和微信支付入口的一环，其背后的真正的大老板是阿里和腾讯，这两家也是不会让其真的消失的。

所以，即使共享单车盈利能力有限，于BT，于政府，都不会让这个行业就此结束的，吊命也得办下去。

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