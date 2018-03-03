视频流媒体之后，音乐流媒体终于走上前台

本周，全球最大的音乐流媒体供应商Spotify终于提交了他们的上市计划，历经重重困难之后，融资十亿美元是他们重要目标。无独有偶，同为音乐流媒体软件的腾讯音乐也从去年开始传出了IPO上市的传言。今年似乎将成为音乐流媒体公司全面上市的一年。



Spotify（图片来自于谷歌）

事实上，这样的上市潮并不令人意外。随着互联网技术与移动通信的不断发展，各类流媒体服务逐渐占据了人们的眼球。整个音乐流媒体行业呈现出一个百花齐放的态势，竞争的激烈程度丝毫不亚于视频流媒体公司，这一点上国内和海外是高度一致的。

海外两强相争，Spotify和Apple Music最突出

国外的音乐流媒体软件众多，竞争相比国内更加激烈。不过，随着市场的不断洗牌，目前整个海外音乐流媒体的格局主要还是Spotify与苹果的Apple Music来竞争。相比国内音乐流媒体公司，国外厂商最大的优势莫过于完善的会员服务。

Spotify可以说是历史比较悠久的一家音乐流媒体公司，他们创办于2008年。如果把Spotify的卖点列出一二三的话，那么无疑版权是他们的最大优势。各大唱片公司都已经持有了Spotify的股份，因此他们也会很方便的获得这些唱片公司的独家音乐版权。

目前，Spotify的收入来源主要有两个，一个是免费服务中的广告，另外一个则是Spotify Premium用户付费，而家庭Premium会员也是现在国外音乐流媒体会员服务的主流。付费会员是Spotify在极力推广的，最新的数据显示他们拥有7100万付费用户。



Spotify Premium会员服务（图片来自于谷歌）

去年12月份的时候，腾讯正式参股Spotify，当时大部分人对于这笔交易感到错愕。笔者当时的判断是，与入股特斯拉公司相同，腾讯对于这些公司的股权收购仅限于投资，与公司相关业务的经营无关。不过从现在的情况来看，特斯拉暂且不谈，腾讯与Spotify的牵手显然是早有计划的。

Apple Music对于更广泛中国用户来说可谓更加熟悉，与Spotify付费和免费相结合的战略不同，Apple Music则是完全走付费的路线。苹果并没有去争取各种形式的广告，而是在个性化推荐和DRM免费下载上做足了功夫。Apple Music目前订阅用户已达3600万人，距离Spotify还是有很大的差距。



Apple Music（图片来自于谷歌）

纵观国外的音乐流媒体服务，大多数主打的还是会员服务，订阅会员的数量对于各家音乐流媒体来说是一个硬指标。

腾讯一家独大，网易云音乐另辟蹊径

相比于国外市场的两强相争，国内音乐流媒体市场则要简单了许多。这次Spotify上市文件中透露出了一个惊人的事实，无论是腾讯音乐的估值还是市场份额，都远远超出了人们的想象。不过，他们仍需要担心身后网易云音乐以及阿里系音乐软件的追赶。

Spotify在招股书中提到，他们手中持有大约9%的腾讯音乐股份，价值9.1亿欧元。由此人们可知，腾讯音乐现在的估值高达101.1亿欧元，这还是他们没有完成融资之前的数据。去年的时候，东吴证券分析师指出，腾讯音乐已经占据了国内将近八成的市场份额，付费用户达到1.2亿人。



QQ音乐（图片来自于baidu）



腾讯音乐在国内的优势主要有两点，一个是腾讯雄厚的资金实力可以帮助他们获得更多音乐版权，另一个则是腾讯勇于尝试时下流行的各种形式，以提供给用户更多元的服务，当然这些服务是否每一样都有必要推出就是后话了。

相比之下，网易云音乐选择了一条不同的路线来对抗腾讯。如果说腾讯音乐还是把自己定位为一款音乐软件的话，那么网易云音乐从一开始给自己的定位就是一款社交软件。就像自家的网易新闻一样，网易云音乐的评论区同样是这款软件的卖点之一。网易曾经依靠这些评论金句在地铁上进行了相关投放，效果是非常显著的。



网易云音乐地铁投放（图片来自于谷歌）

版权是网易云音乐一直是一个硬伤，不过在腾讯与网易达成版权和解之后，网易云音乐在版权数量上已经追了上来。统计据数据显示，移动APP音乐排行榜前五名分别为QQ音乐、酷狗音乐、网易云音乐、酷我音乐、虾米音乐，前两名均为腾讯音乐旗下软件，因此追赶腾讯音乐的大旗依旧要指望网易云音乐。

发展方向不同，中外相互借鉴是正道

对比中外的音乐流媒体软件，双方在会员服务和应用中的内容理解是完全不同的。国外的音乐流媒体软件功能更加的简洁，这些厂商不会加入短视频以及文章之类的功能。同时，会员服务也是非常的直接，音乐版权、高音质资源以及提供下载功能。

由于国内正版意识依旧处于初级阶段，因此国内厂商的会员服务就需要他们在一些其他的地方动脑筋，同时也迫使他们加入了许多的本不必要的功能。

在笔者看来，国内与海外的音乐流媒体软件需要相互借鉴，国内的软件需要精简掉一些鸡肋的功能，避免追求大而不精。同时在会员服务上，推出一些家庭套餐，这对于版权意识的普及上应该会很有帮助。国外音乐流媒体企业则需要在提供优质的音乐服务之外，应该适当的扩展思路，加入一些与音乐相关的外延服务。

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