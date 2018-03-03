去年世界互联网大会时，滴滴程维和美团王兴还在推杯换盏，没想到第二天，美团就上线了美团打车服务，并在南京进行了试点，预计到今年3月就会正式进驻包括北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门。

此时的滴滴程维也是一脸懵圈，仅仅是回答了“滴滴的敌人很多，美团不是最强的”。千万不要被滴滴的诚实脸蒙骗，因为滴滴也开始做外卖了，试验地点选择了无锡，距离新美大上海据点也就一个半小时车程。



心机Boy美团做出行 滴滴反杀进入外卖领域（图片来自baidu）

美团做出行与滴滴做外卖

美团做出行，首发地点就是在南京。根据猎豹给出的数据显示，经过十个月的发展，根据滴滴车主App（主要用户既有出租车，也有私家车司机）在南京的周活渗透率为0.3644%，滴滴司机App（主要用户为出租车司机）为0.0508%，而美团打车司机端为0.0173%。

据了解，在南京美团给加盟美团打车的司机和用户给出了相当的优惠和补贴计划。如美团打车就规定，司机方面，前2万报名的司机（北京是前5万）将享受3个月0抽成的优惠，此外，其正常抽成比例仅有8%，相比起滴滴25%的抽成来说，具有不小的吸引力。



美团打车（图片来自baidu）

可见，美团做出行依旧用的是当年“补贴大战”的手段，未来美团打车将进驻包括北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门之后，滴滴被动入局看来也是迟早的事情，但是美团并不会挑战滴滴的行业地位，进过一分混战后，想必美团会在共享出行领域找到自己的位置。

滴滴其实也没有闲着，他早就开始谋划在外卖领域有所作为。早在2015年，滴滴出行就战略入股饿了么的协议签署和股权交割，已于具体时间是2015年11月24日完成，但是金额未知。

在2017年12月，滴滴开始正式孵化外卖业务。媒体披露消息，滴滴外卖已有百人团队，负责人是滴滴第一个产品经理罗文。当前，滴滴外卖已经在无锡开始了招聘，其他部分城市也在逐渐开通中。



滴滴外卖（图片来自baidu）

滴滴和美团为何会涉足对方“领地”

滴滴和美团他们都是腾讯大家庭中重要的一员，而且私下里，程维和王兴还都是好哥们，按理说两者应该是合伙对抗阿里巴巴才是，为什么会兄弟反目呢？

外卖行业说，来自艾媒咨询发布报告显示，2017年外卖市场规模突破2000亿元大关，今年更是要突破2340亿元。但是相比较中国近4万亿的餐饮市场规模看，外卖行业的成长空间很大，因此滴滴正是看上了这一点。

反过来共享出行领域，特别是2016年8月，滴滴出行确认收购Uber中国。至此滴滴出行无疑成了国内网约车市场绝对的市场领导者。但是反滴滴联盟也就此出现，趁着滴滴无暇应对挑战是，美团趁乱完全可以分一杯羹，这为何不做。

最后就是，“无人驾驶+”的风口来临后，出行和外卖有了更多重合的地方。未来参与交通的是系统，届时城市出行将会是“车找人”，人们出行人们出行只提供需求即可，届时符合需求的车辆就是开到你身边。因此汽车除了是交通工具，也可以变身“移动办公场所”甚至是“移动小卖部”。

滴滴和美团之间未来是战争不是战役

出行和外卖，仅仅是美团和滴滴扩展自己疆域的一部分，未来他们两家绝不是简单的一场战役那么简单，而是一场漫长的战争。主要原因是，滴滴和美团发家的外卖和打车业务，都是规模性经济，为了保持用户的粘性，滴滴和美团就必须以这两为基础，不断拓展新的应用场景，来留住用户。

另外就是，滴滴和美团的外卖和打车业务门槛较低，这也就逼着双方要把自己建设成为“全家桶”，来树起保护自己的篱笆。

据了解，当前美团所涉猎的领域包括外卖领域，酒旅领域，支付领域，打车领域，短租领域。除此以外，美团还涉足线下零售业务，推出了掌鱼生鲜。

滴滴方面则是涉猎包括共享出行领域、金融领域，本地化生活领域（投资饿了么）以及新零售。

由此可以预见的是，滴滴和美团之间，除了在出行和外卖上会有摩擦，还将会在金融，新零售这两个领域开始争斗。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：心机Boy美团做出行 滴滴反杀进入外卖领域http://news.zol.com.cn/679/6797352.html