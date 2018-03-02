早报:安卓9.0将5月7日发 锤子用上刘海屏

【科技早餐】

●Android9.0来了！谷歌I/O大会详细日程确定

今年5月份要举行I/O开发者大会，具体时间是5月7-10号，而大会每天的进程，现在官方也是给详细说了一下。其中用户最关注的会议，会是在5月7日举行，在这一天中谷歌会给出Android最新版的大体情况，而每每这个时候他们公布的都是新系统，而今年的应该Android 9.0。

Z点评：Android9.0都来了，你可能还没有用上Android7.0。



Android9.0来了（图片来自baidu）

【行业热闻】

●i7-8750H曝光：六核心首次进入笔记本

GeekBench 4数据库中已经出现了一款Core i7-8750H。联想、惠普、广达、雷蛇都已经有了基于这款新U的新本，检测显示它是一颗6核心12线程，在笔记本历史上还是第一次，架构是最新的Coffee Lake。规格方面，其基准频率为2.2GHz，睿频加速最高4.1GHz，三级缓存9MB，核显没有检测信息但相信还是Iris级别的顶级型号，热设计功耗应该维持45W。

●传美SEC对数字货币市场发起调查 比特币应声下跌

据消息人士称，美国证券交易委员会（SEC）已发出传票，要求一些涉及代币发行的技术公司和咨询机构提供相应信息。此举意味着美国政府正在加大对规模达数十亿美元的加密货币融资市场的监管压力。

●IDC：2017年全球智能手机出货14.62 亿台

2017 年的 14.62 亿台总量并非是一个完美的数据。IDC 的数据显示，相比于 2016 年的全球智能手机出货总量（14.70 亿台）， 2017 年的出货量下滑了 0.5%，尽管这个下跌幅度并不严重，但这却是智能手机市场有史以来首次出现的下跌。

●手机安全维护评级：苹果第一 安卓惨不忍睹

根据SecurityLab给出的表单，苹果几乎在各项评价中获得了满分，仅仅有一点做得不够好，而其他Android手机中，只有两家厂商（谷歌和EssentialPhone ）获得了“中等”的评级，其他厂商都非常差。

●受害人多达2.75万 南非发生迄今规模最大的比特币骗局之一

南非警察局发言人Lloyd Ramovha本周四证实，商业犯罪部门正在针对一家名叫BTC Global公司的投诉进行调查。据悉，BTC Global提供了一种将比特币转换成在线钱包的服务，已经有数千人在该公司投资了价值超过50万美元的加密货币。

●高通：首发骁龙845取决于厂商自己

高通QCT产品经理Keith Kressin称，高通和三星之间并没有所谓限时首发独占这样的合作，在“早推出”这点上，对客户们都是一视同仁的，最终根本取决于手机厂商本身。从手机厂商的角度考虑的话，能不能做骁龙845的首发，无非就是市场战略和研发进度两点最关键。

●苹果：谨防App Store与iTunes账单钓鱼诈骗

在官网上他们新增了一个关于反钓鱼的页面，苹果提醒广大用户要谨防虚假App Store与iTunes账单的钓鱼诈骗。苹果表示钓鱼网站很容易制作出与苹果相似度很高的邮件或账单，但是一般来说账单中的邮寄地址与购买记录等隐私信息诈骗者是无法获取的，用户可以通过这两点来识别诈骗网站。

●iPhone又起火！ 苹果被索赔60万美元

近日外媒CBC报道称，加拿大不列颠哥伦比亚省的一对夫妇Cathy和Ian Finley，向苹果索赔60万美元款项，起因是iPhone 6起火、将其房屋和农场付之一炬。

●锤子新机或将采用刘海设计 5月15日揭晓

有网友喊话锤子科技CEO罗永浩：“如果锤子也做刘海屏，我下辈子都专注黑你”。对此，罗永浩回复到：“嗯，我看的很淡”。看来锤子也有可能会采用刘海屏了，根据罗永浩此前透露的消息，锤子的下一代旗舰将于5月15日发布，号称“改变未来8-10年，请大家准备好纸尿裤与我们一起见证”。

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