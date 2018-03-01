其他都是陪玩！苹果夺智能手机产业87%利润

【中关村在线新闻资讯】3月1日消息， Canaccord Genuity的估计，2017年四季度，全球智能手机产业的利润有87%被苹果拿走，不过就销量而言，整个iPhone只占总销量的18%。



苹果夺智能手机产业87%利润（图片来自baidu）

Canaccord Genuity认为，苹果的利润率让整个产业羡慕，主要拜高价手机iPhone X和iPhone 8所赐。三季度时，苹果所占的利润比重约为72%，四季度进一步上升。

分析师迈克尔·沃克利（Michael Walkley）指出：“因为定价很高，制造效率进一步提升，加上销售强劲，iPhone X的加入，我们相信苹果的高毛利能够维持下去。在高端智能手机市场，苹果占的份额最大，它的地位会进一步稳固，四季度，它的装机量以两位数增长，2017年结束时，我们相信iPhone装机量已经超过6.36亿台。”

市场咨询公司Gartner认为，四季度，苹果在终端用户智能手机销售中占了17.9%的份额，仅次于三星排在第二位，三星的份额为18.2%。

沃克利说，虽然三星的销量比苹果多，但是三星在智能手机运营利润中所占的份额只能排在第二位，约为10%。

Gartner认为，2017年全年，苹果在终端用户智能手机销售中所占的份额约为14%，三星占了20.9%。沃克利指出，2018年上半年，苹果可能会面临三星更激烈的竞争。三星已经推出Galaxy S9智能手机，定价明显比iPhone X低。

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