黑莓黯然离场 移动操作系统的未来格局

老牌手机厂商黑莓日前发布公告，宣布将于3月31日彻底移除BlackBerry World应用市场中的所有付费应用程序，并关闭所有购买功能。

这其实是黑莓BlackBerry OS关闭计划的一部分，按照黑莓的规划，将在2019年12月31日全面停止BlackBerry World、BlackBerry 10以及BlackBerry OS系统。黑莓现在的方向是全面转向Android高端市场。

在智能机时代到来之前，黑莓凭借着全键盘设计和针对办公商用定制的操作系统和服务，牢牢地把握住了商务机市场。但随着智能时代的到来，这一切开始逐步崩塌。尽管黑莓后来推出了BlackBerry OS系统想要在智能机市场分到一杯羹，但结局我们现在都看到了。



黑莓系统黯然离场

事实上不只是BlackBerry OS，就在智能机时代刚刚来的那几年，我们看到移动操作系统市场真的是精彩纷呈。那时塞班还在硬撑，MeeGO匆匆一瞥，之后各家厂商纷纷入局，Firefox OS、Sailfish OS、Windows Phone全都在舞台上亮相。

当时几乎所有的移动操作系统都认为自己会得到一部分市场，慢慢地，这个风向变成了“iOS、Android、Windows Phone三大巨头瓜分市场”。而现在，市场上只剩下了iOS和Android。

根据市场调查公司Gartner的最新一份数据，目前移动操作系统市场中，Android的市场占比为86%，iOS系统的占比为14%，两者合计占据超过99.9%的市场份额。也就是说，所有其他的移动操作系统加在一起都只有不到0.1%的市场，可以忽略不计了。

移动操作系统格局已定型

那么，移动操作系统市场发展到现在格局算是确定了吗？新的移动操作系统还有没有希望破土呢？

去年的谷歌I/O大会上，谷歌公布了新的移动操作系统Fuchsia。Android工程副总裁Dave Burke在谈话中曾暗示过，谷歌希望在未来让Fuchsia取代Android。作为Android的生父，谷歌的这番动作似乎让人们感到推翻Android生态是有希望的。



谷歌想让Fuchsia取代Android

但笔者认为希望仍然不大，这不是谷歌能够决定的事，而是整个智能手机市场决定的。整个围绕Android建立起来的智能手机产业发展到现在早已形成了一套自己的运行逻辑，这种行业惯性已经大到不可能再受到谷歌单方面的影响了，简单来说就是“儿大不由娘”。

数据显示，去年全球智能手机销量超过15亿台，其中运行非iOS或Android系统的设备刚刚超过150万台。在赤裸裸的商业利益面前，没有人会轻易放弃。

诚然，Android自身确实存在硬伤，即运行效率低下，如果电池技术没有突破，硬件无法升级，性能瓶颈最后必然会拖垮系统。但是Android的生态无法被抛弃，应用开发者和设备厂商转向新生态需要承担太大的风险。

因此谷歌想要扶Fuchsia上位，唯一的可能性就是继续遵循Android的现有逻辑，兼容Android应用，给予厂商足够的自主权，说到底还是Android升级版。而谷歌期待的封闭系统只能自己私下想想了。

未来的系统战场在新设备领域

就手机产业来说，系统、生态之争已经结束了，现在的格局就和电脑产业一样已经定型了，所以也没有必要心心念念地还对此抱有希望。正如没人再想着去挑战微软的桌面操作系统地位一样，移动操作系统的市场也该放手了，下一步应该看向的是新设备产业。

谷歌和苹果能通过手机产业的崛起，在新领域打败微软，那么在新的智能设备爆发之后，势必也将迎来一次新的洗牌，有理想的企业更应该把目光放在这。



寻找新的交互逻辑

就目前来看，无论是智能家电、虚拟/增强现实设备，还是人工智能产品、物联网系统，iOS、Android和Windows的表现都不算很好，单单在交互上就仍然没有脱离电脑和手机的逻辑思维。

微软当初在移动领域大战中的失败，很大程度上就是没有摆脱“电脑中心论”的窠臼，束缚了思维的拓展，在整体架构上就处于被动。

所以，谁能够跳出传统定式找到真正适合新智能产业的交互系统和生态模式，谁就能在未来取得胜利。这方面亚马逊似乎有了自己的想法，我们希望更多企业能让我们看到更多的可能性。

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