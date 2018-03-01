竟是他？胡润富豪榜中国首富终于易主了

本周，一年一度的胡润富豪榜正式发布，这也是他们连续第七年发布全球富豪榜。纵观此次榜单，2018年与2017年的榜单发生了极大的变化。



胡润（图片来自于谷歌）

亚马逊公司CEO杰夫·贝佐斯与马化腾是这次榜单的最大赢家，但也有许多富豪在他们后面跃跃欲试。同时对于一些人来说，去年是失意的一年。

全球十大富豪榜首易主，谷歌创始人终出头

世界首富终于换人了，这是许多人对于去年最直观的一个评价。对于世界首富的王位，微软前CEO比尔·盖茨已经实现了四连庄。到了2017年，人们一直在热炒贝佐斯取代盖茨成为世界首富。

大部分的人对于贝佐斯取代盖茨并不意外，他的财富增加主要来自于亚马逊股价上涨，而亚马逊公司经营上的成功直接拉升了股价。除了一如既往强势的云服务，新零售是贝佐斯去年取得成功的重要因素。



杰夫·贝佐斯（图片来自于谷歌）

初听亚马逊的新零售战略，许多人会感到惊讶。这样一个全球最大的线上电商平台，转型做线下零售能否成功是一个未知数，但亚马逊自身许多条件对于他们开展新零售业务是非常有帮助的。

亚马逊作为一家电商公司，他们没有实体店改造的包袱。同时，人工智能以及云计算技术的发展，让无人售货开始变成现实。

当然，除了这些技术优势之外，亚马逊的电商基础对于无人售货大有帮助。亚马逊注册用户超过3亿，仅美国Prime会员就有8500多万，这也可以帮助他们完成无人售货的数字认证。

之前亚马逊发布的财报中，首次出现了实体店业务的销售额，总计45.22亿美元。这样的成绩作为新业务无疑是比较亮眼的，要知道AWS云服务的净销售额也仅为51.13亿美元。



亚马逊线下实体店Amazon Go（图片来自于谷歌）

此次富豪榜另外一个惊喜莫过于谷歌创始人拉里·佩奇进入前十。去年拉里·佩奇在胡润富豪榜中排名第十三位，而谷歌今年的经营状况帮助了他第一次成为世界前十的富豪。

胡润研究院在榜单中明确提到了拉里·佩奇对于航天领域的探索以及飞行汽车的研发。近年来美国涌现了多家科技公司致力于航天事业研究，除了特斯拉馆公司CEO艾隆·马斯克旗下的SpaceX以及贝佐斯旗下的蓝色起源，拉里·佩奇与电影导演詹姆斯·卡梅隆共同投资了“行星资源公司”，也成为卫星发射领域一个重要的势力。

上个月的时候，Arkyd-6 迷你卫星已在印度空间研究组织（ISRO）极地卫星运载火箭（PSLV）的帮助下顺利升空。

除了航天领域之外，谷歌公司的业务经营状况也是拉里·佩奇财富的重要来源。去年谷歌母公司Alphabet市值再次创造了新高，云业务和核心广告业务是谷歌去年的主要收入来源，但谷歌对于人工智能的探索显然是业界看好他们的原因。



AlphaGo（图片来自于谷歌）

Alpha Go入选了去年国内各大网站的十大热词，而这一围棋工具正是由谷歌旗下的DeepMind人工智能部门研发推出的。除了这些工具之外，谷歌也在去年推出了首款语音助手Google Assistant，人工智能相关技术进入到了谷歌消费级产品之中。

马化腾玩王者荣耀，打败了两位地产大亨

相比全球十大富豪，大中华区的榜单中发生了比较大的变化。马化腾超越马云、王健林和许家印，成为胡润百富榜创立以来第13位中国首富。与2017年榜单相比，马化腾的个人财富从1520亿元上涨到了2950亿元，增长幅度惊人。

去年的游戏市场中，腾讯游戏可谓其中的领军人物。去年第三季度的财报中，腾讯表示腾讯游戏的收入为268.44亿元，同比增长了48%，而相比起第二季度则是增长了13%。凭借这样的数据，他们也战胜了老对手网易游戏。同时，腾讯的手游数据更加出色，收入达到了184亿元，同比增长了84%，是网易游戏第三季度收入的两倍。



腾讯游戏（图片来自于谷歌）

在之前的文章中，笔者曾经提到过腾讯公司在这一年中业绩的腾飞，主要是因为他们把握住了青年市场，尤其是游戏领域。无论是王者荣耀，还是绝地求生（PUBG）等大逃杀类游戏，腾讯所面向的人群都是90后，90后是腾讯希望抓住的重要人群。就在今年，腾讯游戏刚刚注资盛大游戏。未来的几年中，游戏势必成为腾讯的支柱型业务。

除了腾讯游戏之外，腾讯视频也是之前财报中重点提到的业务。去年是腾讯视频稳步发展的一年。他们没有像爱奇艺一样推出爆款《中国有嘻哈》和《奇葩说》，但一些优质节目还是让他们获得更高的口碑。据第三方权威数据机构艾瑞咨询数据显示，2017年10月，腾讯视频移动端日均独立设备数达1.4亿台，排名第一，领先第二名112万设备数。

竞争依旧激烈，哪位富豪将脱颖而出？

2018年已经过去了两个月的时间，各家新一季度的财报还没有正式出炉。从现在的发展态势来看，依旧可以看出一些端倪。

在开年的这段时间里，阿里与腾讯都在进行着大规模的收购，而战场就是新零售领域。腾讯收购了步步高股份之后，就传出阿里全资收购饿了么。在今年一整年的时间里，腾讯系和阿里系势必还将就新零售领域展开新一轮的厮杀。笔者在此可以断言，哪位CEO可以在新零售领域战胜对手，就可以在明年的富豪排行榜中压过对手一头。



海澜之家（图片来自于谷歌）

与之相比，全球十大富豪的榜单就要明确许多，亚马逊随着新零售业务的不断投资与完善，将会进一步的提升公司市值。在笔者看来，最有可能挑战贝佐斯全球首富地位的CEO主要有两位，一位是在投资领域呼风唤雨的“股神”巴菲特，另一位则是Facebook公司CEO马克·扎克伯格。

笔者看好巴菲特与扎克伯格的原因只有一个，那就是稳定。巴菲特常年把持着富豪榜第二的位置，即便贝佐斯打败了盖茨，而巴菲特依旧能够稳定自己的财富增长。扎克伯格的财富增长也非常的稳定，但2018年对于Facebook来说是充满挑战的一年。无论是研发各类虚拟现实产品，还是社交领域迎来拐点之年，这对于扎克伯格来说都是需要好好把握的。

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