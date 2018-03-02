短视频到长视频 一字之差对今日头条是天壤之别

今日头条要做长视频。

近日，今日头条官方招聘渠道放出了自制合制综艺、自制剧等影视项目的相关招聘。ZOL记者独家获悉，今日头条已经开始与相关的剧集制作公司开始接触，据圈内人士透露，今日头条要砸20亿做长视频。

短视频是业内公认的“2018年风口”，今日头条却放着自己旗下的火山、西瓜、抖音这些当红短视频应用不去“借风起飞”，为什么要做长视频？今日头条是要走什么路子？



短视频到长视频 一字之差对今日头条却是天壤之别（图片来自baidu）

今日头条为什么做长视频?

长视频已经被定性成了“夕阳产业”，BAT三家已经牢牢掌握了行业命脉，从制作、发行到推广.......里面根本没有今日头条能撬动的空隙，就算新闻玩的溜，智能推荐玩的溜，依旧弱势。

但是长视频对今日头条来说又充满了诱惑力，靠内容发家的今日头条，正在试图通过投资或者直接并购的方式来维持自己在内容行业中的头部地位。

因此投资做长视频，很符合今日头条的调性，况且今日头条当前布局的内容端有短视频、社交、新闻、直播等领域，唯独缺少长视频。做长视频就是补上了今日头条在内容上的短板，筑起一座坚固的篱笆墙来阻挡BAT。

其次，今日头条现在做的短视频还不够稳健。内部孵化的火山小视频，成了当前快手最主要的竞争对手，并且还花大价钱挖走了快手Top级别KOL。与此同时，今日头条还投资了抖音等，加上自家的西瓜视频，目前在短视频领域无人能及，BAT也是干瞪眼。

但短视频有个致命的弱点，就是留存率太低，凭借明星效应+快速复制+病毒传播快速吸引来的新用户，并不能长久的留在短视频平台上。说白了就是火的快，凉的更快。比如，年前和过年期间火爆的“变妆视频”现在就凉了.......因此今日头条需要长视频这种长尾内容，来留住用户。

此外，今日头条长/短视频都做，背后就是打造下一个视频版的“今日头条”——视频平台，西瓜、火山、抖音也需要一个平台来聚合分散的用户，之后今日头条就在视频上形成了自己"引流—聚合—再分流"的目的。

今日头条做长视频会是什么路数？

现在大多是长视频转行去做短视频，像今日头条这样短视频逆推长视频的案例尚属首个。

今日头条很可能会直接收购现在PC视频网站。根据已上线的2017年艾瑞mUT数据显示，视频行业排名并未发生根本变化，爱奇艺、腾讯视频和优酷依然位列主要数据前三，乐视视频和芒果TV继续领衔第二阵营，其他比如暴风，风行、PPLive等则是第三阵营。

如果要收购的话，今日头条肯定会从第三阵营中挑选，不过就目前来看，这条路似乎走不通，今日头条最新融资是2017年4月10亿美元D轮融资，圈内人士披露的，今日头条要砸20亿去做长视频，估计20亿已经是今日头条能拿出的最多现金。

既然买买买这路子走不通，剩下就是自建炉灶。这里面也是有两条路，一是自己搭建型平台，另一个就是从现有西瓜、火山等平台中选一个重点培养。从难易程度上来说，我认为今日头条会选择后者，而重点培养对象就是西瓜视频。

艾瑞mUT数据显示当前西瓜视频在月度设备数，以及月度使用次数上都已经进入到移动视频行业排名Top10。

另外截至2017年10 月，西瓜视频公布数据显示，其累计用户量已突破2亿，日人均使用时长超过70分钟，日均播放量突破30亿。这些数字代表着西瓜视频已成为国内最大的PUGC短视频平台。

策略上说，今日头条要做就做视频平台，上文已经说过。不过在操作方式上，估计会借鉴今日头条新闻APP的方式，变成“我们少量自制，剩下的全靠搬运”。毕竟现在钱少，如果靠着买版权以及投资大量自制剧，不能短期见效，不如靠着UGC来拼一下。

今日头条做长视频平台的优势，最大的还是个性化推荐算法，可以总结出用户的视频喜好和播放习惯，也可以推算出用户更喜欢哪些明星。这些大数据都可以运用到头条的自制视频中去，甚至可以根据用户喜好，定制头条用户的专属自制剧、自制综艺。

另一方面，今日头条庞大的用户和超高的日活率，这里面不只是用户多，也可以让这些用户成为今日头条视频平台内容群产出者，没准里面就会出一匹、两匹......黑马。同时也让长视频的商业变现打下基础。



西瓜视频（图片来自baidu）

今日头条总对外宣称，自家用户总量已经达到7亿，日活用户为1.3亿，这可以说是今日头条做长视频有个好的开始。

至于那个开头说的要“砸20亿做长视频”，按照现在BAT的玩法，估计砸下去连个水花都没有，更别说有啥声音了。

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