【中关村在线新闻资讯】3月1日消息，今天滴滴出行正式对外宣布，他们与人人车达成战略合作协议。今后人人车将会为滴滴车主提供更多包括二手车、新车在内的高性价比车源和用车解决方案。此次合作，滴滴出行意在进一步的提升司机端服务。



滴滴与人人车达成战略合作：为车主提供多种服务（图片来自于谷歌）

除了帮助滴滴车手升级之外，滴滴与人人车还计划进军新车交易市场，这样可以发挥双方的交易运营和用户资源优势。同时，双方还将在汽车售后服务领域展开深度合作，滴滴“小桔车服”今年计划在全国范围内落地汽车维修保养店，人人车将全面对接小桔车服的维保服务，成为国内首家打通“交易+服务”的电商平台。

人人车CEO李健在接受采访时表示，在双方合作之后，人人车在二手车、新车交易以及售后服务领域将取得越来越大的竞争优势。他们也会进一步的提升工作效率，为用户提供最好的汽车交易服务。

滴滴出行CEO程维认为：“建设围绕乘客和车主的一站式服务平台，是滴滴太极战略的核心。未来滴滴会更加开放，全力支持人人车发展。”

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