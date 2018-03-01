早报:联想拟复活Moto RAZR iPhoneX遭降频

【科技早餐】

●刮复古风？杨元庆：希望Moto RAZR也回来

联想CEO杨元庆日前表示，希望曾经风靡全球的摩托罗拉RAZR翻盖手机能配备最新的技术，重新回到人们的视线中。摩托罗拉RAZR曾是手机史上最畅销的产品之一，在2004年至2006年间，摩托罗拉曾售出5000多万部RAZR手机。直至苹果公司于2007年推出iPhone，才开启了智能手机时代。之后，RAZR逐渐淡出人们的视线。

Z点评：诺基亚复刻经典手机的策略，让它尝到不少甜头。如若Noto也参与进来，那手机市场或许会刮起一阵复古风。



杨元庆：希望Moto RAZR也回来（图片来自baidu）

【行业热闻】

●媒体爆料：iPhone X发热后狂降频性能跌3成

在iPhone X进行高负载后温度会相当感人。这还不算完，更可气的是，降温的过程需要长达10分钟，期间如果进行拍照或者打开处理照片、视频等操作时，就会感觉到手机反应速度明显慢半拍。还有一个现象就是iPhone X温度过高后，屏幕的亮度会主动降低，不论开不开True Tone选项，都是如此。

●比尔·盖茨：马斯克超级高铁不安全

盖茨指出：我认为，电动汽车和自动驾驶汽车会是非常伟大的事物。目前，盖茨基金会正在与卢旺达和坦桑尼亚的受助者合作，试验用无人机运送药物。但我不确定超级高铁的概念是否有意义，确保该系统的安全是很难的。

●微软保罗·艾伦投1.25亿美元：要教计算机学“常识”

微软保罗·艾伦称他将拿出额外的1.25亿美元投入他所管理的计算机研究实验室，为了实现一个新的目标，那就是给计算机教授“常识”。此次投资是艾伦人工智能研究所未来三年原预算的两倍，这不仅能支撑现有项目的运作，还能开启新的教授计算机“常识”的项目，该新项目名为“亚历山大计划”。

●Spotify在美提交IPO：纽交所挂牌拟筹资10亿美元

流媒体音乐服务Spotify周三正式向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）申请文件，拟在纽交所挂牌上市，股票代码为“SPOT”，计划筹集最多10亿美元资金。Spotify不会使用传统的IPO方式，这就意味着该公司在挂牌上市时不会有开盘价。

●雅虎将抛售雅虎日本股权：价值100亿美元

雅虎现在已经更名为Altaba公司，其宣布将从今年第二季度开始出售其持有的100亿美元雅虎日本股票。Altaba CEO托马斯·麦金纳尼（Thomas McInerney）周二早晨在电话会议上表示，该公司持有的35%雅虎日本股票将“转向主动变现模式”，完全出售的有效税率为14%，低于21%的现行联邦所得税率。Altaba只需要按照所得额缴税。

●摩根大通承认加密货币构成“风险”：致现金流失

摩根大通年度报告中，这家银行首次将比特币、以太坊等加密货币视为业务“风险因素”，认为数字货币是新的竞争形式，可以毫不夸张地说，它们造成了银行资金流失。报告中写道，“金融机构及其非银行竞争对手都面临风险，因为加密货币等技术不需要中间环节，可颠覆支付处理和其他服务。”

●谷歌开发AR软件：实现亚马逊虚拟购物

日谷歌发布了一款ARCore 1.0软件，使用该软件同样可以在亚马逊购买产品时使用。使用ARCore 1.0的方式非常简单，下载安装后可以在亚马逊软件中找到，前提是仅支持装有最新版本亚马逊的手机。

●界面完成与蓝鲸·财联社整体合并

上海报业集团“争当打响上海文化品牌的龙头”推进大会暨年度工作会议28日在威海路755号集团总部召开，上海报业集团党委书记、社长裘新在作题为《潮来潮往，皆为光辉岁月》讲话时指出，上海报业集团将坚定推进现代新型主流媒体集团建设，力争在全国各地传媒集团中形成领先一步的新优势，成为上海传媒乃至上海文化品牌的一张金名片。在谈到接下来界面的发展目标时，裘新宣布，界面通过换股的方式，已于2017年底完成与蓝鲸·财联社的整体合并。整合后的界面·财联社将打造成为中国移动财经客户端领先品牌，做“中国彭博”。

●京东超市称2020年实现年交易额破5000亿

京东商城大快消事业群消费品事业部合作伙伴大会今日在北京召开。京东商城消费品事业部总裁冯轶表示，未来京东超市的战略是以品牌为中心，通过全方位赋能带动品牌商实现全渠道销售增长，在2020年携手品牌实现年交易额破5000亿目标。

【新品上手】

十年前售价1.86万！索尼TX57CN小屏轻薄本评测

非凡格调+侧隐式RGB灯带 鑫谷凡仕F1机箱评测

Drobo 5N2评测：小白也能轻松设置的NAS

【科技杂谈】

Windows Vista之死

12巨头扎堆区块链：BAT搞金融 京东做物流

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报:联想拟复活Moto RAZR iPhoneX遭降频http://news.zol.com.cn/679/6795774.html