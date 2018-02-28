【中关村在线新闻资讯】2月28日消息， 今天美国运营商T-Mobile在MWC2018大会上公布了他们的5G计划，2018年他们将会在全美30个城市部署5G网络，这些网络也将配合明年推出的5G手机。



T-Mobile或在美构建5G网络：共计30座城市（图片来自于谷歌）

T-Mobile曾经表示他们将在2019年推出5G服务，不过现在这一计划很有可能进一步的提前。明年推出5G手机的时候，纽约、洛杉矶、达拉斯和拉斯维加斯这四个城市的客户将会首先来体验5G技术。除此之外，T-Mobile还将在今年部署高频毫米波频谱设备。

此前，诺基亚公司CEO拉吉夫·苏里(Rajeev Suri)在接受采访时谈到了5G技术。他认为大多数的运营商都在积极的推动5G技术的发展，而中国和美国在这一方面无疑是领导者。目前，5G网络的部署速度已经超过了原先的计划。

苏里认为，他们对于5G技术发展的信心主要来自于对运营商加快部署这一网络的了解。之前，大部分运营商5G网络的部署时间定在了2019年，而现在相关的部署已经提前了一年。中和美的部署活动将远远快于欧洲，不过苏里认为欧洲的5G部署将从2019年某个时候开始。

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