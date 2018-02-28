爱奇艺招股书解读：视频业收入模式悄然改变

爱奇艺在今天正式向美国证券交易委员会提交招股书，申请在纳斯达克交易所上市，股票代码为“IQ”，拟筹集资金15亿美元。爱奇艺发展至目前这个阶段，选择上市几乎是必然的，作为国内“最像Netflix”的视频网站，自制内容的巨大成本以目前的百度领投已经难以支撑了。

不过这一次我们更在意的是爱奇艺提交的招股书，其中公布了大量爱奇艺的运营数字，对我们了解当前的国内主流视频网站起到了重要作用。要知道，自从优酷土豆从纽交所退市，其财报就只是作为阿里集团财报的一部分，涉及数据非常笼统，腾讯视频的情况和优酷土豆差不多。所以爱奇艺提交的这份招股书就显得格外难得。

改变依靠在线广告“吃饭”的模式

根据招股书提供的数据，爱奇艺2017年总营收为173.784亿元，较2016年的112.374亿元增长54.6%，较2015年的53.186亿元增长了226.7%。



爱奇艺付费用户达到5080万

更重要是下面一组数据，2017年爱奇艺付费用户达到5080万，会员服务收入65.36亿元，占总收入的37.6%。这个信号表明爱奇艺的营收构成正在从传统的依靠广告收入转向更健康的增值服务模式。

从数据上来看，2015-2017三年爱奇艺的会员服务收入占比成逐渐递增的态势，分别为18.7%、33.5%和37.6%，2016年是爆发的一年。相反地，在线广告收入则在逐年下降，已经从2015年的63.9%跌到了2017年的46.9%。



在线广告收入占比逐年趋缓（图片来自新浪科技）

这个趋势并非爱奇艺一家，2017年第三季度腾讯财报显示（截至2017年9月30日数据），腾讯视频付费用户增长明显，数量已超过4300万，并将继续加大对自制视频内容的投入。

阿里巴巴2018财年Q3财报显示（截至2017年12月31日数据），优酷土豆订阅收入增长，受益于原创热门剧集，日均订阅用户数字按年增长超过100%。优酷将继续投资和执行从内容混合到原创内容转变的战略。

同样的情况还有搜狐，张朝阳在解读全年财报时表示，搜索视频广告营收有所下降，但付费用户收入将在2018年中赶上或者超过广告营收。



爱奇艺自制栏目（图片来自网络）

由此看来，传统的老牌视频网站都在朝着这个方向转型，即从YouTube模式向Netflix模式转变，摆脱依靠广告商收入的被动盈利模式，通过贩卖自制内容产生会费等直接收益。

通过爱奇艺的招股书和多家公司的财报，我们还发现一个现象，就是尽管视频广告营收的占比在下降，但广告营收额却是在增长的，比如爱奇艺广告营收增长44%，腾讯视频增长了48%。也就是说，付费用户收入的绝对值增长得更明显。

由此我们大致可以做出一个趋势预测，即老牌视频网站的付费用户收入占比在逐步接近甚至超过传统广告收入，且总营收保持高速增长。付费用户收入和广告收入并存的局面将存在很长一段时间，完全抛弃广告收入并不现实。

亏损依然是个问题

亏损几乎是所有视频网站都绕不开的话题，借着这次爱奇艺招股书的公开，我们也能看到了视频网站目前到底处于何种亏损程度。

根据招股书显示，爱奇艺2015年、2016年、2017年净亏分别为25.75亿元、30.74亿元和37.369亿元，净亏损率分别为-48%、-27%、-22%。也就是说尽管仍处于亏损状态，但已经能够控制亏损增长。



爱奇艺三年净亏损率（图片来自网络）

爱奇艺表示，收入成本的增长主要是由于内容成本的增长。2017年爱奇艺内容成本为126.17亿元，相较2016年增长了67.3%。其中，购买第三方内容成本的增加占到了主要部分，此外原创内容生产的扩张也带来了一小部分的成本增加。

由此也就不奇怪为什么各大视频网站都在积极推出自制内容了，因为原创内容的生产成本要远远低于购买第三方视频内容。

张朝阳也曾表示，搜狐视频将在2018年更加依赖自制内容，目标制作20-30部网剧，因此他认为2018年搜狐视频的内容成本将大幅下降。他甚至预期，搜狐视频将在2019年实现扭亏。

这次爱奇艺的招股书为我们提供了一份难得的样本，让我们得以具体地审视国内主流视频网站的发展状态，也让我们看到了趋势和存在的问题。可以说，国内的视频网站正在逐渐走向更健康的发展模式，毕竟完全依靠广告收入的发展上限很低的，必须能够自己造血才能长远发展。但这其中的道路也并不平坦，风险同样存在。

当然，这只是一部分体量较大的传统老牌视频网站的发展模式，事实上我们现在已经能够看到更多中小型视频网站也在探索自己的模式，比如哔哩哔哩的游戏运营收入，我们将会持续关注国内视频服务的自我探索之路。

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