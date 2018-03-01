12巨头扎堆区块链：BAT搞金融 京东做物流

比特币等虚拟货币涨跌无常，让投资者的情绪也随之坐上过山车，有时刺激，更多的时候是想去天台坐坐。比特币的疯狂也带动了背后区块链概念的火爆，前有投资人徐小平、薛蛮子等为区块链疯狂打Call，后有柯达搭上区块链的概念起死回生。

国内来讲，区块链概念也形势一片大好，虽然作为中国互联网领头羊的BAT三家却鲜有人公开谈论区块链，但背后却是“冷态度，热行动”，目前BAT等互联网巨头早已开始了区块链技术上的布局。



互联网巨头扎堆区块链（图片来自baidu）

阿里巴巴：蚂蚁金服是布局区块链前锋

2016年7月，蚂蚁金服就已经将区块链技术应用于支付宝爱心捐赠平台。

2016年10月的杭州云栖大会上，阿里金融云和易诚互动联合推出“云优商城”，平台基于区块链的积分兑换、流转体系连接数字资产、场景和用户，通过接入阿里云生态和电商生态，并对接金融机构的专业服务能力，为银行提供积分及分期（消费金融）场景。

2016年10月，阿里与微软、小蚁、法大大等合作开发“法链”，推出基于阿里云平台的邮箱存证产品。该产品上线后，用户即可将重要邮件的特征数据（含哈希值）同步保存至权威的第三方机构；一旦产生纠纷，用户可以自行下载邮件全文，在发送至司法鉴定机构对原始邮件特征数据与之前存证数据进行比对后，即可生成相应的出证鉴定报告。

2017年3月，阿里巴巴与普华永道合作，打造可追溯的跨境食品供应链。这个被称为“食品信任框架”的项目将会由合作伙伴共同在澳大利亚创建一个试行区块链平台，用于跟踪产品从生产者到消费者之间的整个流程。

2017年5月，阿里投资Symbiont，该公司致力于利用区块链技术打造一个发行和交易智能证券的平台。其投资方恒生电子(600570,股吧)的最大股东就是马云，恒生电子也一直在钻研开发区块链技术。

2017年8月，阿里健康与江苏常州市合作我国首个基于医疗场景的区块链应用“医联体+区块链”试点项目。阿里健康将为城市项目安装几个“数据安全网”，其中敏感的医疗数据将“以密文方式的存储和传输”。

2017年10月，蚂蚁金服金融科技开放峰会（ATEC）上，蚂蚁金服CTO程立首度披露蚂蚁金服面向未来的技术布局——“BASIC”战略，其中B便是对应Blockchain (区块链)。同时蚂蚁金服技术实验室还宣布开放区块链技术，支持进口食品安全溯源、商品正品溯源。

2017年11月24日，天猫国际宣布升级全球原产地溯源计划，未来将覆盖全球63个国家和地区，3700个品类，14500个海外品牌，也将向全行业开放，赋能整个行业。

2017年11月8日，阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与雄安新区签署了战略合作协议，阿里巴巴与蚂蚁金服将承建数字雄安区块链实施平台。

2018年2月，菜鸟与天猫国际官方消息，已启用区块链技术跟踪、上传、查证跨境进口商品的物流全链路信息，涵盖生产、运输、通关、报检、第三方检验等商品进口全流程，为每个跨境进口商品打上独一无二的“身份证”，供消费者查询验证。

腾讯：金融领域抢先应用区块链技术

2016年5月，微众银行就在深圳参与发起了金融区块链合作联盟——金链盟。成员主要涉及银行、基金、证券、保险、股权交易所、科技等六大类行业。金链盟是非盈利性联盟体，以技术标准为纽带，整合及协调金融区块链技术研究资源，探索、研发和实现金融联盟区块链以及相应的应用场景。

2016年6月，微众银行基于自身业务实践开发出国内第一个面向金融业的联盟链云服务BaaS，并在腾讯云上发布。微众银行推出的BaaS联盟链云服务是位于底层腾讯金融云IaaS平台之上、业务应用场景之下的中间层。

2016年9月，与万向集团在上海区块链国际周上达成合作协议。2015年9月，万向控股曾成立了区块链实验室，创始人中包括以太坊创始人Vitalik、Bitshares创始人沈波，Vitalik担任万向区块链实验室首席科学家。

2017年4月，腾讯发布了《腾讯区块链方案白皮书》。同时，腾讯区块链行业解决方案也于官网正式发布。根据白皮书，腾讯区块链整体架构分成三个层次：底层是腾讯自主研发的Trust SQl 平台；中间是平台产品服务层为Trust Platform，在底层（Trust SQL）之上构建区块链应用基础平台产品，其中包括共享账本、鉴证服务、共享经济、数字资产等多个方向；应用服务层（Trust Application）则为向最终用户提供区块链应用。

2017年4月，腾讯区块链落地“公益寻人链”，连接腾讯内部多个寻人平台，打破信息壁垒，实现各大公益平台的信息共享，提升公益寻人的协同效率。

2017年6月，中国银行与腾讯共同成立了“中国银行——腾讯金融科技联合实验室”，将重点基于云计算、大数据、区块链和人工智能等方面开展深度合作。

2017年9月，腾讯和英特尔在无锡召开的世界物联网博览会上宣布达成合作，并签署合作意向书。双方将共同开发区块链技术，用于腾讯TUSI安全实验室，以推动物联网应用场景中安全防护能力的建立。

2017年10月，腾讯加入加拿大区块链研究所。

2017年11月8日，在2017腾讯全球合作伙伴大会上，腾讯云正式发布区块链金融级解决方案BaaS（Blockchain as a Service）。这套构建在腾讯金融云之上，并整合了腾讯在支付、社交网络、媒体网络、征信平台等众多业界领先领域的资源在内的解决方案，将在智能合约、互助保险、大数据交易及资产交易、供应链金融与供应链管理、跨境支付/清算/审计等场景下，为金融用户提供安全、可靠、灵活的区块链服务。

2017年12月19日，在广东有贝、腾讯、华夏银行的战略合作发布会上，以腾讯区块链技术为底层打造的供应链金融服务平台“星贝云链”发布。华夏银行对“星贝云链”提供了百亿级别的授信额度，星贝云链是国内首家与银行战略合作共建的基于区块链的供应链金融平台，也是国内首个基于大健康产业构建的供应链金融平台。

百度：既玩区块链金融 又“撸狗”

2016年6月，百度投资了美国的一家全球性的区块链技术支付公司Circle，该公司成立于2013年，是一家消费金融创业公司，主要提供虚拟货币比特币的储存及国家货币兑换服务。

2017年8月17日，由百度金融发布的“百度-长安新生-天风2017年第一期资产支持专项计划”获得上交所批准，系中国首单基于区块链技术的交易所资产证券化产品。据了解，百度金融的ABS平台自营业务主要是百度有钱花的ABS发行，对外服务目前更多集中在车和房相关的资产上。

项目中，百度金融就作为技术服务商搭建了区块链服务端BaaS，各参与机构(百度金融、资产生成方、信托、券商、评级、律所等)作为联盟链上的参与节点，实现了底层资产从Pre-ABS模式放款，到存续期还款、逾期以及交易等全流程数据的实时上链。

2017年10月17日，百度金融正式加入Linux基金会旗下Hyperledger(超级账本)开源项目，成为该项目核心董事会成员。据了解，超级账本现已拥有160个成员，其中核心董事会成员还包括埃森哲、Airbus、美国运通、芝加哥商品交易所集团、戴姆勒、美国证券托管结算公司、富士通、日立、IBM、英特尔、摩根大通等金融、医疗、物联网及航空等领域巨头。

2018年2月，百度带来了“莱茨狗”，同样区块链赋能，每只都有独一无二的基因。一旦你拥有了一只狗，你和它的关系将被永远记录在区块链上，任何人都不能改变。官方表示，莱茨狗有8个外貌特征，每个特征有两种不同的属性：稀有属性和普通属性。这些属性组合起来，将会决定狗狗的最终的稀有等级（普通、稀有、卓越、史诗、神话、传说）。

京东：区块链技术玩转物流平台

2017年6月，京东宣布成立“京东品质溯源防伪联盟”，与农业部、国家质检总局、工信部等部门，运用区块链技术搭建“京东区块链防伪追溯平台”。平台将逐步通过联盟链的方式，实现线上线下零售的商品追溯与防伪，保护品牌和消费者的权益。

2017年12月，沃尔玛、京东、IBM、清华大学电子商务交易技术国家工程实验室共同宣布成立中国首个安全食品区块链溯源联盟。将共同建立一套收集食品原产地、安全和食品真实性数据的基于标准的方法，通过区块链技术为消费者和零售商提供全供应链实时溯源服务。

2018年2月 ，京东物流正式加入全球区块链货运联盟（BiTA），将丰富的中国物流行业经验和区块链技术运用成果与全球多家行业巨头共同交流与探讨，未来将持续通过区块链的先进技术，优化供应链流程、加强跨境物流沟通、推进行业合作及发展。

2018年2月，京东又推出一项名为“AI Catapult Accelerator（AICA）”的项目，以扶持初创企业在区块链领域的业务。该项目将于2018年3月启动，为期6个月，第一批成员均为海外初创公司，包括，CanYa，Bluzelle、Nuggets、Republic Protocol、Devery和Bankorus。

奇虎360：成立研究中心 建设区块链安全

2017年12月，360旗下公司360金融低调成立了360金融区块链研究中心，360金融区块链研究中心将推动区块链技术在金融领域的应用与创新。同时360金融上线了“比特社区”的官网，其域名 btc.360.cn 正是360官网360.cn的子域名。

2018年1月7日，360金融区块链研究中心、Qtum量子链、新比特币（BTN）基金会联合宣布成立区块链底层技术实验室。三方将在区块链底层技术的各个领域展开深度合作和协同，包括：分布式账本技术的研发，新型智能合约虚拟机、智能合约安全领域与形式化验证领域，新型共识机制，区块链软件安全，区块链与互联网安全以及分布式存储和分布式计算领域。

2018年1月奇虎360还与神州泰岳的合资公司发布区块链智能终端设备——泰奇猫娱乐云终端。

2018年1月奇虎360与韩国加密货币交易所Zeniex签署合作协议，重点改善区块链安全技术。

网易：区块链新玩法——网易招财猫

2018年年初，网易官网出现了单独页面，展示了一款叫做“网易招财猫”的产品，不过现在这个页面仅仅是预告状态。按照该页面的说法，这是网易布局区块链的重量级产品，将限量发售，即将开启但并没有公布具体的日期。根据网易招财猫内测截图显示，这款产品价格是500金币，而且每人限购两只。产品类似于电子宠物，由于区块链技术当中，每只猫有不可替代性，有人认为更具有收藏意义。

2018年2月，网易又上线区块链新产品—星球。用户通过邀请码注册后可领取数字资产“黑钻”。

迅雷：从“玩客币”到“链克”

2017年8月15日，知名互联网科技公司迅雷宣布将在淘宝众筹一款名为“玩客云”（Onecloud）的网络附属存储器（NAS）。玩客云是迅雷新一代智能硬件，用户可全网搜索海量资源，享受终身免费超极速下载特权，下载速度可达4MB/s。

与市场上同类产品相比，玩客云特殊之处在于其向用户提供一种名为“玩客币”的虚拟货币奖励。该虚拟货币由迅雷基于自身区块链技术开发。用户通过使用玩客云向迅雷共享上行带宽即可参与“挖矿”。玩客币限量发行10亿枚，于2017年10月12日统一发币。

2017年12月9日，迅雷官方发布公告，“玩客币”正式更名为“链克”，“玩客币钱包”正式更名为“链克口袋”。更名后功能保持不变，仍作为共享资源与各类增值服务的交换媒介，同时将在12月14日上线实名制认证功能。数据显示，截至2017年底，共有1800多万人在京东预约了迅雷集团开发的私人云盘——玩客云。

人人网：RRCoin项目翻车

2018年1月2日，人人公司发布RRCoin白皮书，宣布将推出区块链项目“人人坊”以及代币“RRCoin”，并将利用RRCoin作为社交平台的支付工具。RRCoin被运用于社交、直播、游戏等场景，分别对应人人网、人人直播和人人游戏。人人网的股票也在短短两个交易日累计涨幅达到76%。

监管部门已经约谈了人人网，RRcoin项目已经确定翻车，目前私募正在通知退币。私募方面人士也已经明确表示：“正在与人人商议退币。”

而按照此前发布的白皮书显示，人人坊项目原本计划在2019年一季度完成商业系统和大量应用系统接入。10亿枚人人币中，40%将用于私募，25%用于RR Coin基金，15%的代币给予市场运营和研发团队，还有20%的代币用于社区商务合作。

美图：代币BEC助蔡文胜上头条

在2017年12月上旬，美图蔡文胜提出：“区块链经济的核心不在技术，而在于商业逻辑的重构。因此，这不仅仅是一场技术革命，更是一场认知革命。”

2018年2月24日，美图和蔡文胜就上了头条。原因是2月23日，代币BEC上线平台OKex进行交易，开盘暴涨超过4000%。不过没多久，美图公司董事长蔡文胜就发朋友圈否认称，这是合作伙伴——美链（BeautyChain）的行为，美图旗下应用 BeautyPlus与其在海外有推广合作，而美图没有发布任何代币或者 token。

暴风：CDN+区块链

2017年12月8日，一款名为“暴风播控云”的产品在bfc.baofeng.com上线，官方宣称该产品可为暴风系列软件及第三方CDN业务提供超大文件的存储及带宽支持，同时支持部署第三方区块链网络甚至作为第三方区块链网络的全节点。播控云玩法类似于迅雷，不过激励体制更不明显。

小米：营销数据链

2017年4月，小米在国内首次提出了“探索区块链的解决方案，倡议行业共建安全透明的营销生态”的主张。总体可以归纳为，在保护用户隐私和数据安全的情况下，实现营销数据协作，最大化数据效率和数据价值。

其产物就是小米营销数据链，包含了两大产品——OnBoarding全量数据匹配以及共建Panel。

2017年12月，小米科技被传将战略投资RMB直充交易平台、数字货币交易所“玩家网”。据金色财经报道，玩家网致力于通过聚合数字资产和数字身份打造全新的区块链投资交易生态，双方的深层洽商已经在进行中。

华为：发布区块链服务BCS

2017年11月，华为首席安全架构师黄连金发表了“区块链项目的安全落地”的主题演讲。区块链给我们带来的愿景也是个身份链，所谓的身份链给我们带来的愿景。区块链本身就是从Blockchain As service（区块链即服务），就是我们一个是提供一个工具让他去开发，开发了以后在我们那个平台，云平台上就可以运行起来了。

2018年2月，华为云正式对外发布区块链服务BCS（Blockchain Service)，面向企业及开发者提供高性能、高可用、高安全的公有云区块链服务，帮助企业及开发者在华为云上快速、低成本的创建、部署和管理区块链应用。

华为云区块链服务BCS是基于华为在分布式并行计算、PaaS、数据管理、安全加密等核心技术领域多年积累上研发的云服务产品。BCS的发布，是华为云PaaS服务的一次升级，也标志着华为云服务的生态版图进一步拓展。

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