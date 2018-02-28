【中关村在线新闻资讯】2月28日消息，近日国家信息中心分享经济研究中心、中国互联网协会分享经济工作委员会在京联合发布《中国共享经济发展年度报告（2018）》。这份报告中指出，2017年共享经济市场交易额约为49205亿元，未来五年内还会保持30%的增长。



中国共享经济仍将继续扩张：五年内保持30%增长（图片来自于谷歌）

中国共享经济市场的体量已经十分巨大，去年中国参与共享经济活动的人数超过7亿人，与16年同期相比增加1亿人左右。提供共享经济服务的经营者也达到了7000万人。即便是这样的市场体量，中国共享经济市场仍旧有很大的潜力。

2017年非金融共享领域交易额为20941亿元，比上年增长66.8%；共享经济领域融资规模约2160亿元，比上年增长25.7%。交通出行、生活服务和知识技能领域融资规模位居前三，分别为1072亿元、512亿元和266亿元，同比分别增长53.2%、57.5%和33.8%。

从就业情况看，2017年中国提供共享经济服务的服务者人数约为7000万人，比上年增加1000万；共享经济平台企业员工数约716万人，比上年增加131万，占当年城镇新增就业人数的9.7%，意味着城镇每100个新增就业人员中，就有约10人是共享经济企业新雇用员工。

在创业方面，截至2017年底，全球224家独角兽企业中有60家中国企业，其中具有典型共享经济属性的中国企业31家，占中国独角兽企业总数的51.7%。

报告中还预测，未来五年，中国共享经济有望保持年均30%以上的高速增长。共享经济将从起步期向成长期转型，共享产品和服务的领域将越来越广；平台企业间的竞争将日趋激烈，行业并购将越来越多，精细化运营将成为企业竞争焦点。

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