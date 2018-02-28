比尔·盖茨：加密货币正在被犯罪分子利用

【中关村在线新闻资讯】2月28日消息，比尔·盖茨（Bill Gates）在Reddit上进行了第六次“向我提问（Ask Me Anything）”活动，期间盖茨表达了对加密货币的担忧，他认为比特币以及其他加密货币并不是一件“好的事情”。



盖茨：加密货币正在被犯罪分子利用（图片来自baidu）

盖茨称他担忧的事情是，比特币等加密货币与信用卡等交易方式有所不同，它不会披露持有者的名字等身份信息，而这种不透明性有可能会给一些不法分子提供犯罪的温床。相反在2014年，盖茨曾表示：“比特币比纸质货币更好，我对比特币等加密货币的出现感到兴奋，因为它的交易成本非常低。”

“加密货币最重要的特性，就是它有着较高的匿名性。但是我并不觉得这种匿名性是一件好事。让政府有能力发现洗钱、逃税和恐怖主义资金，这才是好的事情。现在加密货币被一部分人用来购买芬太尼和其他一些毒品，因此加密货币成为了少见的可以直接让人失去生命的技术之一”，盖茨说。

在2014年的访谈中，盖茨同样表达了自己对虚拟货币的担心，他认为虚拟货币交易缺乏人与人之间面对面的交流。

值得留意的是，尽管盖茨指出了加密货币的缺点，但是他并没有唱衰虚拟货币背后所使用的技术。盖茨曾经多次对比特币背后的技术提出褒奖，而非比特币本身。2015年的是他曾经表示：“人们应该留意比特币革命，但是比特币本身其实还并不够好。”

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