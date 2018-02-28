1.15亿美元！传腾讯将投资印度流媒体公司

【中关村在线新闻资讯】2月28日消息，彭博社援引消息人士的说法，腾讯将对位于印度新德里的流媒体音乐服务Gaana进行了大笔投资。腾讯和Gaana尚未对此消息做出回应，而Times Internet拒绝置评。



传腾讯将投资印度流媒体公司（图片来自baidu）

消息人士称，该公司获得的投资总额为1.15亿美元，而创办该公司的印度媒体和科技公司Times Internet也参与了此轮融资。消息人士称，Times Internet负责数字战略的副董事长萨蒂扬·加瓦尼（Satyan Gajwani）协助推动了腾讯的投资。此外，Time Internet旗下的科技资产今年还可能接受其他外部投资。

分析人士陈，当前腾讯正押注快速发展的印度市场，承诺将在印度大举投资，而印度也成为了中美互联网巨头角逐的舞台。亚马逊正在与当地电商创业公司Flipkart展开激烈竞争，而后者获得了腾讯的支持。亚马逊也表示，计划进入印度的流媒体音乐市场。

除了印度，腾讯在世界其他地方也在积极布局。如腾讯与Spotify进行了换股交易，从而持有这家欧洲最受欢迎流媒体音乐服务的股份。此外，腾讯还拥有东南亚的Joox。

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